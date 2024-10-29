Adanalılar katmer tatlısından çikolatalı çöp şiş yaptı

İHA

Gaziantep’in 500 yıllık yöresel tatlılarından katmer, eşsiz lezzetiyle damaklarda güzel bir tat bırakıyor.

Meşhur Antep fıstığı ile kaymağın buluştuğu lezzet, Adanalıların da yoğun ilgisini görüyor.

Adana'nın bu iki lezzeti bir araya geldi.

ADANA USULÜ KATMER YAPTI

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, geleneksel katmeri çeşitlendirmek için katmeri Adana usulü çöp şiş şeklinde yaptı ve "çöp şiş katmer" ismini verdi.

"ÇİKOLATA İLE KAPLANIP DONDURMA İLE SERVİS EDİLİYOR"

Üzerini çikolata ile kaplayıp dondurma ile servis edilmeye başlanan katmer, ismiyle de dikkat çekerken adeta yok satmaya başladı.

"TALEP ÇOK GÜZEL"

Geyik, "Adana kebabıyla meşhur bir ilimiz. Biz de bu ürüne çöp şiş ismini kattık. Çöp şiş katmeri normal katmerden yapıyoruz. Umduğumuzdan güzel gidiyor." diyerek, şerbetli tatlılara oranla daha hafif bir tatlı olduğu için insanların güzel talep gösterdiğini söyledi.

"YENİ ÜRÜNLER ÇIKARTACAĞIZ"

Günlük 80-100 porsiyon arasında satış yaptıklarını belirten Geyik, şu ifadeleri kullandı:

Diğer ürünlerimiz de tüketiliyor ama şu anda çöp şiş katmere inanılmaz bir rağbet var. Günlük 80-100 porsiyon satıyoruz. Umduğumuzdan güzel geçiyor bu günler. Gelen müşterilerimiz merak ediyorlar. Yeni yeni ürünler çıkartmaya devam ediyoruz.

"ÇÖP ŞİŞİ İLK BAŞTA KEBAP SANDIM"

Caner Serin isimli vatandaş ise çöp şiş katmeri sosyal medyada görüp denemek için geldiğini anlatarak, şöyle konuştu: