Adanalılar lokantalara gidemeyince kebap da yenmedi

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalarda devreye geçen paket servis Adana'da kebap satışlarını olumsuz etkiledi. Adana’da kırmızı et tüketimi pandemi sürecinde yüzde 70 düştü.

Adanalılar kebap keyfini lokantalarda çıkartmak istiyor. Ayrıca toplu yemek dağıtımı yapılan noktaların kapalı olması da şehirde et satışlarını önemli oranda düşündü. Esnaf, sabırla koronavirüsün geçmesini ve eski günlerin geri gelmesini bekliyor,

KIRMIZI ET TÜKETİMİNDE KESKİN BİR DÜŞÜŞ

Adana Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Şahin Güneşer, 2020'nin ilk ayından itibaren dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs salgını sonrası özellikle toplu gıda tüketimi yapan yerlerin kapanmasıyla Adana’da yıllık kırmızı et tüketiminin yüzde 70 oranında düştüğünü söyledi.

BİR İŞLETMEDE ET SATIŞI 100 KİLOGRAMDAN 20-30'A KADAR DÜŞTÜ

Özellikle kentte neredeyse her cadde ve sokakta bulunan kebapçıların masa servislerini kaldırıp, paket servise geçmesiyle bu iş yerlerinde günlük satılan kırmızı etin ortalama 100 kilogramdan 20-30 kilograma kadar düşmesi genel tabloyu da etkiledi.

TOPLU GIDA TÜKETİMİNİN YAPILDIĞI NOKTALAR KAPALI OLDUĞUNDAN

Pandemi sürecinden birçok sektörün olduğu gibi et sektörünün de etkilenmesinin normal olduğunu dile getiren Güneşer, önemli olanın sağlık olduğuna vurgu yaparak, alınan tedbirlerin hayati olduğunu söyledi. Tedbirler sonrası özellikle toplu gıda tüketiminin yapıldığı üniversite, hastane, öğrenci yurdu ve restoran gibi yerlerin faaliyetlerinin azalmasıyla kırmızı et tüketiminde pandemi öncesi dönemine göre büyük oranda düşüş yaşanmasının normal bir durum olduğunu belirten Güneşer, dört gözle iş yerlerinin normal çalışma düzenine geçmesini beklediklerini kaydetti.

BESİCİLER İÇİN ZORLU BİR SÜREÇ

Kırmızı et dağıtımı yapılan toplu tüketim yerlerinde senelik siparişlerde yaşanan düşüşün şu an için önüne geçilemeyeceğini söyleyen Güneşer, dağıtılan etin azalmasıyla besicilerin hayvanlarını ellerinde daha fazla tutmak zorunda kaldığını belirtti. Bu durumun ister istemez maliyetlere yansıdığını dile getiren Güneşer, “Karkas etin üreticiye maliyeti kilogramı 38 lirayı buldu. Aynı zamanda işletmelerde stoklarda birikimler yaşandı. Yüzde 70’lik düşüş sıcak ticarete yansıdı. Örneğin geçen yıl 100 ton kırmızı et siparişi veren bir üniversite 2020 yılında 30 ton et aldı. Kilogram maliyeti 38 lira olan karkas etin piyasada 34-35 lira olması besiciyi sıkıntıya soktu. Eğer fiyatlar kilogram başına 41-42 lirayı bulursa üretici biraz olsun rahatlayabilir.

ADANALILAR KEBABI RESTORANDA OTURARAK YEMEYİ SEVİYOR

Kurumların yanı sıra Adanalılar kebabı restoranda oturarak yemeyi seviyor. Paket servis ise aynı ilgiyi görmüyor. Hayat normale döner dönmez kırmızı et satışlarında bir patlama olmasını bekliyoruz.” diye konuştu.