ABD'de federal borç limitini artırma tasarısı engellendi

ABD'de hükümetin harcamalarını karşılayacak bütçenin artırılmasına yönelik çalışmalarda ikinci aşama geçilemiyor.

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler, Demokratların federal borç limitini artırma tasarısını ikinci kez bloke ederken, partilerin birbirleriyle uzlaşmaya gitmemesi ekonomiye yönelik endişeleri artırdı.

HÜKÜMET HİZMETLERİ İÇİN ÖDENEK PERŞEMBE GÜNÜ DOLACAK

ABD'de federal hükümet hizmetleri için ödenek perşembe günü dolacak. Hazine ise sınır yükseltilmezse 18 Ekim'den sonra yeni borçlanma yapamayacak ve temerrüte düşme ihtimali belirecek.

DEMOKRATLARIN MALİ FELAKETİ ÖNLEME ÇABASI SONUÇSUZ KALABİLİR

Demokratlar, bir yandan Biden'ın iddialı harcama paketini Kongre'den geçirmeye çalışırken, bir yandan da yaklaşmakta olan mali felaketi önlemeye çalışıyorlar.

Senato'daki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell, Demokratların hükümetin 28 trilyon 400 milyar dolarlık borç tavanını Cumhuriyetçilerin desteği olmadan yükseltebilecekleri nadir kullanılan bir oylama yöntemini kullanmaları konusunda ısrar etti.

Ancak Demokratlar, ülkenin borçlarının yaklaşık 5 trilyon dolarlık kısmının Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlık döneminde uygulanan vergi indirimleri ve harcamaların sonucu olduğuna dikkat çekiyor.

DEVLET HİZMETLERİNİN ÖDENEKSİZLİKTEN DURMASINI ÖNLEMEK İÇİN SON 3 GÜN

Senato üyelerinin, devlet hizmetlerinin ödeneksizlikten durmasını önlemeleri için sadece üç günü kaldı. Ödenek tükendiğinde yüz binlerce federal çalışan ücretsiz izne çıkarılabilir.