Adil Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı kira bedelinin ilk taksidi ödendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesinin kira bedelinin 2,138 milyar euro tutan ilk taksidinin ödendiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyumun, kira bedelinin 2 milyar 138 milyon euroluk ilk taksitini (peşinat) ödediğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İş Birliği İhalesi Kira Peşinatı Ödeme Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin; bütün ulaşım modlarının, lojistik koridorların, limanların, havalimanlarının ve ticaret rotalarının tam merkezinde olduğunu söyledi.

ALINAN BEDELLE YAPILABİLECEKLER

Karaismailoğlu, 2 milyar 138 milyon euroluk tutarla neler yapılabileceğine işaret ederek, "2 tane Boğaz köprüsü yapılabilir. 1 tane Çanakkale Köprüsü artı yanında 3 tane Tokat Havalimanı yapılabilir. 2 tane Avrasya Tüneli yapılabilir." dedi.

"2002'DEN BU YANA 153 MİLYAR EUROLUK YATIRIM YAPTIK"

Adil Karaismailoğlu, "2002 yılından bugüne kadar 153 milyar euroluk bir yatırım yaptık. Bunun sadece yüzde 22'si kamu-özel iş birliğiyle, yüzde 78'ini kamu bütçesinden sağladık. 2053 yılına kadar söylediğim master plan çerçevesinde bütün planlamalarımızı yaptık ve bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Burada, şu an 28 bin 647 kilometreye çıkardığımız bölünmüş yol ağımızı 2035'te 36 bin kilometreye, 2053'te 38 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, şu an 13 bin 22 kilometre olan demir yolu ağını 2035'te 23 bin 627 kilometreye çıkarma hedefi taşıdıklarını bildirdi.

"DEVLETİN CEBİNDEN 1 KURUŞ ÇIKMADI"

Karaismailoğlu, master plan çerçevesinde hayata geçirilecek projelerde devlet bütçesinin yetmediği yerlerde kamu-devlet iş birliğinin devreye girdiğini belirterek, bu projeler sayesinde devletin cebinden bir kuruş çıkmadan ülkenin dört bir yanında devasa yatırımların hayata geçtiğini anlattı.

"YAPIM SÜRECİNDE HİÇ PARA ÖDEMEDİĞİMİZ PROJELERDEN EK GELİR ELDE EDİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, kamu-özel iş birliği (KÖİ) projelerinin işleyiş süreçlerine ilişkin bilgi vererek, geçiş garantilerinin tutturulamaması durumunda devletin burayı takviye ettiğini ancak geçmesi halinde ek gelir elde ettiğini bildirerek, "Bu sayede yapım sürecinde hiç para ödemediğimiz projelerden ek gelir elde ediyoruz." dedi.

Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi KÖİ projelerine değinen Karaismailoğlu, bu yatırımların zaman ve yakıt tasarrufu, emisyon azalımı, trafik rahatlığı gibi çok sayıda avantaj sunduğunu kaydetti.

"24 FİRMANIN DOSYA ALDIĞI İHALENİN SÖZLEŞMESİ GİZLİ OLABİLİR Mİ"

KÖİ projelerinin hepsinin açık olduğunu, bu işleri yapan tüm firmaların sürece dahil olabildiğini anlatan Karaismailoğlu, "Sözleşmeler gizli' diyorlar. 24 tane firmanın dosya aldığı ihalenin sözleşmesi gizli olabilir mi? Kamu açısından en uygun teklif kabul edilmektedir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün işletme süresinin 2027 yılında dolacağını ve bu projenin devlete kalacağını belirterek, Türkiye'de inşa edilen projelerin 84 milyon tarafından kullanılmasının mümkün olmadığını, bu nedenle ülkenin dört bir yanında bölge sakinlerinin kullanacağı projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Bakanlığa iş yapan 1.200 müteahhidin bulunduğunu aktaran Karaismailoğlu, büyük projeleri üstlenen firma sayısının ise 5 olmadığını, 40'a yaklaştığını bildirdi.

"(ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ PAHALI ELEŞTİRİLERİ) HİÇBİR SOMUT ŞEY YOK"

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin "pahalı" şeklindeki eleştirilere değinirken, şunları kaydetti:

"Somut bir şey getirin bize. Çanakkale Köprüsü'nde 177 bin ton çelik kullanıldı, çeliğin parası belli. 223 bin metreküp beton kullanıldı, onun parası belli. Denizin 45 metre altından 378 tane kazık çakıldı. Bunun da fiyatı üç aşağı beş yukarı belli. Hesaplayın getirin. Kalemler budur, karşılığı da budur. 'Çok pahalı yaptınız' desinler. Hiçbir somut şey yok. Sadece oturdukları yerden 'bu işi pahalı yaptınız...' Kesinlikle öyle değildir. Bizim yatırım bütçelerimizin, maliyetlerimizin tamamı yaklaşık olarak Bakanlığımızdaki uzman arkadaşlarımız tarafından hazırlanmaktadır. Bunlar açık bir ihale ve yarışma sonucunda gerçekleşiyor."





"YÜKLENİCİ FİRMA PROJEYE BAŞLADI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İş Birliği Projesi'ne değinerek, kapasitesini dolduran bu havalimanının eksikliklerini gidermek için böyle bir ihaleye çıktıklarını söyledi. Bu proje için 765 milyon euroluk kaynak gerektiğini belirten Karaismailoğlu, proje kapsamında iç hatlar ile dış hatlar terminallerinin büyütüleceğini, üçüncü dış hatlar terminalinin, genel havacılık terminalinin, VIP terminalinin yapılacağını, devlet konukevinin kapasitesinin artırılacağını anlattı.

Karaismailoğlu, 765 milyon euroluk bütçenin devletten çıkmadan bu projenin hayata geçmesi için 2025 sonrasındaki 25 yıl için işletme ihalesine çıktıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"2 MİLYAR 138 MİLYON EUROLUK KİRA PEŞİNATINI DA BUGÜN ALIYORUZ"

"Tamamen açık, uluslararası firmaların katıldığı ve birden fazla yüklenicinin katıldığı ihale ve yarışma. Açık artırma ile yapıldı, 'devlete 25 yılda ne kadar para ödeyeceksiniz' diye soruldu. 'Bunun yüzde 25'ini de 28 Mart'ta ödeyeceksiniz' diye bir ihale yapıldı. Sonucunda 8,055 milyar euroluk devlete kira ödemesini garanti etti bu işi alan yüklenici. 765 milyon euroluk yatırım da firmadan çıkıyor. Anlaşma yaptık. Bu 765 milyon euroluk yatırıma da şu an üstlenici firma başladı. 2025 yılına kadar da bitirilecek. 2 milyar 138 milyon euroluk kira peşinatını da bugün alıyoruz."

KİRA BEDELİNİN ALINMASINI TWITTER'DEN PAŞYAŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter adresinde yayınladığı mesajla, Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun toplam 8,55 milyar euro tutan kira bedelinin dörtte biri olan 2 milyar 138 milyon euroluk ilk taksidinin (peşinat) ödendiğini bildirdi.

"KİRA BEDELİNİN YÜZDE 25’İNİ PEŞİN ALARAK DEVLETİMİZİN HAZİNESİNE TESLİM ETTİK"

Bakan Karaismailoğlu, "Türk-Alman-Fransız yatırımcı", "765 milyon euro yatırım" ve "8,55 milyar euro kira" etiketleri ile yaptığı paylaşımda "Bugün kira bedelinin yüzde 25’ini tam 2,138 milyar euroyu peşin alarak devletimizin Hazinesine teslim ettik. Yatırımcıları tehdit edenlere #AntalyaHavalimanı büyük bir ders oldu." dedi.