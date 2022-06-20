Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir açılış için bulunduğu Adana'da yapılan yatırımları aktardı.

Adana'da iki adet 53 metre uzunluğundaki köprü, 485 metre uzunluğunda dönel ada, 2 bin 960 metre uzunluğunda iki şeritli kavşak kollarından oluşuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada; Türkiye'nin geleceği için sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı. Karaismailoğlu, bu yatırımın yüzde 65'lik oranını kara yollarına yatırıldığını aktardı.

"28 bin 650 kilometrelik bölünmüş yol ağına sahip olduk"

AA'nın haberine göre; Karaismailoğlu, hedefleri doğrultusunda ülkenin yalnızca çehresini değil, geleceğini de hep birlikte değiştirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin geleceği için sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bunun da yaklaşık yüzde 60'tan fazlasını, yani yüzde 65'lik oranını kara yollarına yatırdık. Bunun sonucunda 28 bin 650 kilometrelik bölünmüş yol ağına sahip olduk. Bunun yanında ülkemizi dünyanın en gözde projeleriyle, teknolojileriyle donattık. Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ankara-Niğde Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın en gözde projelerini tamamen Türk mühendis ve müteahhitlerle gerçekleştirerek Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine sunduk. Yatırımlarımız devam edecek. Bugüne kadar ulaştırma altyapısı olarak tam 172 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu 172 milyar dolarlık yatırım sayesinde üretime tam 1 trilyon dolarlık katkı sağladık. Milli gelire 500 milyar dolarlık yine katkı sağlamış olduk."

Adil Karaismailoğlu: Bakanlık olarak 1,6 trilyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik ViDEO







"200 kilometrelik tünel inşaatımız devam ediyor"

Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde 2002 öncesinde sadece 50 kilometre olan, şu anda 650 kilometrenin üzerindeki tünellerde işletme yapıyoruz. Bununla birlikte inşaatı süren tam 200 kilometrelik tünel inşaatımız devam ediyor. Köprü ve viyadüklerimizi de 2,5 kat artırarak trafikte kaybedilen zamandan ve yakıttan tasarruf ettik, bölgemizde karbon emisyonunu azalttık. 20 yıldır ülkemizin kalkınması, istihdamı, ekonomisinin büyümesi için projeler üretiyor, hizmetlerimizi hakka hizmet anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Yollarımızın işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla, seyahat süresinde yıllık 10,5 milyar saat tasarrufu sağlıyoruz. Aynı şekilde yaptığımız yatırımlar sayesinde yılda 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. Yeni yollarla mesafeleri kısaltarak ciddi tasarruflar sağladık. Yıllık zamandan 17 milyar 238 milyon dolar, akaryakıttan 908 milyon dolar, bakım onarımdan 636 milyon dolar ve çevre etkilerinden de 16 milyon dolar çevre tasarrufu olmak üzere, yıllık toplam 22 milyar 480 milyon dolar tasarruf sağladık."