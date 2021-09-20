Adil Karaismailoğlu: TCDD Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilen Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Reakreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi'nin tanıtımına katılarak çalışmaları aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı proje tanıtımında TCDD'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptıklarını belirterek, "Bugün itibarıyla da demir yolu, en çok yatırımın yapıldığı birinci ulaşım modu konumunda." dedi.

“ÇEVREYE VE İNSANA DUYARLI BİR PROJE BAŞLATMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ”

Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilen Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Reakreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi dolayısı ile Karaismailoğlu, bugün İstanbul için çok önemli olan, tarihe sahip çıkan, çevreye ve insana duyarlı bir proje başlatmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tarihi güzellikleri ve turistik cazibesiyle mega kentimizin merkezi Sirkeci'deyiz. Burası emeğe, üretime, alın terine ev sahipliği yapar. İstanbullular için de, yabancı misafirlerimiz için de bir kesişim ve buluşma noktasıdır. Fatih Sultan Mehmed Han'ın bizlere emanetidir, Tarihi Yarımada, Sur İçi... Bu nedenle biz de Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı'nı bir ulaşım projesi olmasının çok ötesinde planladık.

İSTANBULLULARA NEFES ALDIRACAK BİR PROJE

Gezinti, bisiklet ve e-scoter parkurları ile ekonomik, sosyokültürel faaliyetlerin yapılacağı alanlarla, aynı zamanda turistik cazibesini daha da artırarak İstanbul'a, İstanbullulara nefes aldıracak bir proje haline getirdik.

TÜRKİYE'Yİ BÖLGESİNDE LİDER, DÜNYADA ETKİN HALE GETİRDİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme sistemlerini bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Kara yolu, hava yolu, deniz yolu, demir yolu ve haberleşme sektörlerini birbirini tamamlayan, etkileyen ve bütünleyen sistemler olarak görüyoruz. Hükümetlerimiz döneminde tüm ulaşım modlarında Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada etkin, bir geçiş ve bağlantı noktası haline getirdik."

Karaismailoğlu: TCDD Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi VİDEO

<iframe allow="fullscreen" class="ll" data-src="https://videonuz.ensonhaber.com/player/216506?w=620&h=360" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="360" name="216506"></iframe>

"BAKANLIĞIMIZIN YAPIP HİZMETE AÇTIĞI RAYLI SİSTEMLERDE GÜNLÜK 6.5 MİLYON YOLCU TAŞINIYOR"

Adil Karaismailoğlu, 2003 yılından itibaren demir yolu yatırımlarına da öncelik verdiklerini, ilk iş olarak, mevcut demir yolu ağlarının tamamını yenilediklerini söyledi.

Demir yolu uzunluğunu 12 bin 803 kilometreye çıkardıklarını bildiren Karaismailoğlu, halen 3 bin 500 kilometre yeni demir yolu inşaatının da devam ettiğini aktardı.

HAT UZUNLUKLARI ARTTI

Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana sinyalli demir yolu hat uzunluğunu yüzde 172, elektrikli hat uzunluğunu da yüzde 180 oranında artırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

DEMİRYOLU İÇİN 212 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

"Demir yollarımızın tamamını elektrikli sinyalli hale getirmek için de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 2003-2020 yılları arasında demiryolu yatırımları için 212 milyar liralık yatırım yaptık. Çin'den İngiltere'ye kadar uzan İpek Demir Yolu Hattı'nın orta kuşağında uluslararası geçiş ve lojistik merkezi olduk. Bakü-Tiflis-Kars hattımızla da bölgemizdeki etkinliğimizi perçinledik. TCDD'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık.

Ülke genelindeki şehirler arası demir yolu işletmeciliğindeki başarılarımızı aynı şekilde kent içi raylı sistemlerde de sürdürüyoruz. Türkiye genelinde 12 ilimizde uzunluğu 812 kilometreyi bulan kent içi raylı sistemin 312 kilometresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlığımızın yapıp hizmete açtığı raylı sistemlerde günlük 6 milyon 500 bin, yıllık 2 milyar 393 milyon yolcu taşınıyor."

"VATANDAŞLAR TRAFİK ÇİLESİNDEN KURTULDU"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, hizmete sunulan projelerle vatandaşı trafik çilesinden kurtarıp işlerine, ailelerine güvenle ve konforla ulaşmalarını sağladıkları için yaşadıkları mutluluğu aktardı.

14 AYRI HATTA 185 KİLOMETRELİK RAYLI SİSTEMİN YAPIMINA DEVAM EDİLİYOR

İstanbul'un yanında, Bursa, Ankara, Kocaeli, Konya, Kayseri ve Gaziantep'te, 14 ayrı hatta 185 kilometrelik raylı sistemin yapımına devam ettiklerini bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da da 7 hatta raylı sistem yapım çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Bunlar; Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metrosu, Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) metrosu, Başakşehir-Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir metrosu, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca metrosu ve bugün lansmanını yaptığımız Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Projesi'dir. Bu 7 projenin toplam uzunluğu 103,3 kilometredir."

Karaismailoğlu, bu gayriciddi ve kısa vadeli zihniyetleri dikkate almadıklarını, devlet aklıyla yollarına devam ettiklerini söyledi.

“TÜM MAKİNE VE EKİPMANLARI YERLİ VE MİLLİ KAYNAKLARLA TÜRKİYE'DE ÜRETİYORUZ”

Bakan Karaismailoğlu, bunu yaparken de demir yollarının ihtiyacı olan tüm makine ve ekipmanları yerli ve milli kaynaklarla Türkiye'de ürettiklerini aktardı.

"PROJE İLE TOPLAMDA 786 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesinin Kazlıçeşme-Sirkeci arasında atıl bulunan 8,5 kilometrelik bir raylı sistem hattının, yaya odaklı, çevreye duyarlı bir şekilde yeniden canlandırılması çalışması olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz, 74 bin metrekarelik yeni yeşil alanı ile, 7,5 kilometrelik bisiklet ve 6,5 kilometrelik yaya yolu ile, 10 bin 120 metrekarelik meydan ve rekreasyon alanları ve 6 bin metrekarelik kapalı sosyal ve kültürel alanı ile İstanbul'umuzun değerine değer katacak çok önemli bir proje. Bunun yanında projemizde 27 adet sanat yapısı, 9 adet yaya ve 12 adet kara yolu geçidi ile 3 adet yaya ve 1 adet de kara yolu üst geçidi bulunmaktadır. Kısa bir tanımla projemiz, Kazlıçeşme ile Sirkeci arasında 8 istasyonlu raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir.

2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak İstanbulluların hizmetine sunmayı hedeflediğimiz bu projemiz ile ciddi ekonomik tasarruflar da sağlayacağız. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 2023-2053 yılları arasındaki 30 yıllık süreçte, karayolu bakım ve işletme açısından 425 milyon avro, çevreye olan etkilerin azalmalarından dolayı 117 milyon euro ve zaman kazancı olarak da yaklaşık 243 milyon euro olmak üzere, toplamda 786 milyon euronun üzerinde tasarruf sağlayacağız."