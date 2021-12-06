Adil Karaismailoğlu: Türkiye yeni yatırımların merkezi olmaya devam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Hayrabolu-Tekirdağ Yolu Kandamış-Ortaca Köyleri Kesimi ve Tekirdağ Çevre Yolu Muratlı Köprülü Kavşak Kolu Açılış Töreni'nde konuştu.

Hayrabolu-Tekirdağ Yolu Kandamış-Ortaca Köyleri Kesimi ve Tekirdağ Çevre Yolu Muratlı Köprülü Kavşak Kolu Açılış Töreni'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 18 Mart 2022'den önce hizmete girmesi için yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi ile gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

"TEKİRDAĞ, TÜRKİYE'NİN KALKINMA HAMLESİNDE ÖNEMLİ ROY OYNUYOR"

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada Tekirdağ ve ilçelerinin, tarım ve sanayiye eşsiz katkılar sunarak, Türkiye'nin kalkınması hamlesinde önemli rol oynadıklarını kaydetti.

Tekirdağ'ın, Trakya'nın Marmara ve Karadeniz'e açılan kapısı olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Asya ve Avrupa arasındaki hem ticaret hem de kültür alışverişlerinin kavşak noktasındadır. Bütün bunlara, yıllara yayılan gelişimi de eklenince Tekirdağ, iktisadi ve kültürel önemini sürekli artıran bir şehir olma özelliğini korumaya devam etmiştir." diye konuştu.

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TEKİRDAĞ'IN ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRECEK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Tekirdağ'ın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkında olduklarını, bu bilinçle çalışmaları 7 gün 24 saat hizmet esasına göre sürdürdüklerini dile getirdi.

Bugün tamamladıkları Hayrabolu-Tekirdağ Yolu kapsamındaki Kandamış-Ortaca köyleri arasındaki 7 kilometrelik kesim ile Tekirdağ Çevre Yolu üzerindeki Muratlı Köprülü Kavşak Kolu'nu açtıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

KANDAMIŞ-ORTACA KÖYLERİ ARASINDAKİ 7 KİLOMETRELİK KESİM HİZMETE AÇILDI

"Hatırlayın, yaklaşık bir yıl önce 28 Kasım 2020 tarihinde Hayrabolu'dan Kandamış'a kadar olan 13 kilometrelik kesimi yine sizlerle birlikte hizmete açtık. Bugün de Kandamış-Ortaca köyleri arasındaki 7 kilometrelik kesimi hizmete açmanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Hayrabolu-Tekirdağ yolunun tamamlanması ile 2x1 standardında ve 7 metre genişliğindeki mevcut yol standardı 2x2 şeritli BSK kaplamalı bölünmüş yol haline gelecek. Tekirdağ ile ülkemizde tarım ve hayvancılıkta önemli bir yeri olan Hayrabolu'nun ulaşımı, çok daha çağdaş, hızlı ve güvenli olacaktır."





MALKARA-ÇANAKKALE OTOYOLU, AVRUPA YAKASI'NI KUZEY EGE'YE BAĞLAYACAK

Tekirdağ'ın büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak dev yatırımları hayata geçirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kısa adıyla Malkara-Çanakkale Otoyolu da bunlardan biri. Toplam 101 kilometre uzunluğundaki Malkara Çanakkale Otoyolu, ülkemizin Avrupa Yakası'nı Çanakkale üzerinden Kuzey Ege'ye bağlayacak oldukça önemli bir projedir.

Sadece Tekirdağ değil, tüm Marmara Bölgesi ve ülkemiz açısından da büyük önem teşkil ediyor. Malkara-Çanakkale Otoyolu, tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu ile birleştiğinde Marmara Denizi'nin tamamı otoyollar ile çevrilmiş olacak ve Marmara Otoyol Ringi projesi de hayata geçecek. Bu üç otoyolun geçtiği güzergahlar İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ gibi önemli sanayi ve ticaret merkezlerinin bulunduğu hem yük hem de yolcu taşımacılığında trafik talebinin en yoğun olduğu karayolu koridorlarıdır."





"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜ 18 MART'TAN ÖNCE AÇMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Karaismailoğlu, bu projede büyük aşamalar kaydettiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"13 Kasım'da, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesini yerleştirdik. Otoyol çalışmaları kapsamında; proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey Kavşağı arasındaki 96,4 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar 2 betonarme yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 hidrolik köprüsü, 5 alt geçit köprüsü, 40 üst geçit, 40 alt geçit ile 228 menfez, 11 kavşak tamamladık. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi ile gece gündüz çalışarak projemizin 18 Mart 2022'den önce hizmete girmesi için yapım çalışmalarını başarıyla sürdürüyoruz."