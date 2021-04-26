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    Adil Karaismailoğlu'ndan, ulaştırma ve altyapı yatırımları değerlendirmesi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Toplam 1 trilyon 86 milyarTL olarak gerçekleşen yatırımlarımızın GSYH'ye 395 milyar dolar etkisi oldu
    • AA
    • 26.04.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 10:30
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    Adil Karaismailoğlu'ndan, ulaştırma ve altyapı yatırımları değerlendirmesi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Toplam 1 trilyon 86 milyarTL olarak gerçekleşen yatırımlarımızın GSYH'ye 395 milyar dolar etkisi oldu.

    Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımız, yaptığımız ve devam eden projelerimizle birlikte toplam 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacak."

     

    Ayrıntılar gelecek...

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