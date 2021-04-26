Haberler

Ekonomi Haberleri

Adil Karaismailoğlu'ndan, ulaştırma ve altyapı yatırımları değerlendirmesi

Adil Karaismailoğlu'ndan, ulaştırma ve altyapı yatırımları değerlendirmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Toplam 1 trilyon 86 milyarTL olarak gerçekleşen yatırımlarımızın GSYH'ye 395 milyar dolar etkisi oldu