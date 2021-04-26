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- Adil Karaismailoğlu'ndan, ulaştırma ve altyapı yatırımları değerlendirmesi
Adil Karaismailoğlu'ndan, ulaştırma ve altyapı yatırımları değerlendirmesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Toplam 1 trilyon 86 milyarTL olarak gerçekleşen yatırımlarımızın GSYH'ye 395 milyar dolar etkisi oldu
- AA
- 26.04.2021 - 10:28
- Güncelleme : 26.04.2021 - 10:30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Toplam 1 trilyon 86 milyarTL olarak gerçekleşen yatırımlarımızın GSYH'ye 395 milyar dolar etkisi oldu.
Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımız, yaptığımız ve devam eden projelerimizle birlikte toplam 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacak."
Ayrıntılar gelecek...