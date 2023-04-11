Adıyaman'da depremden etkilenen besiciler desteklendi Adıyamanlı besiciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilendi. Şimdi bölgedeki besiciler, desteklerle eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 bin 443 ağıl ve ahırın yıkıldığı, binlerce hayvanın telef olduğu Adıyaman'da üreticilere 3 bin ton yem ile 4 bin branda ve çadır dağıtıldı.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, depremden besicilerin de büyük zarara uğradığını vurguladı.

"20 bin küçükbaş, 2 bine yakın büyükbaş hayvan telef oldu"

Kıyas, "Bugüne kadar yaklaşık 20 bin küçükbaş, 2 bine yakın büyükbaş hayvanımız telef oldu. Biz bütün bu hayvanların enkazdan kaldırılması ve gömülmesi işleriyle uğraştık." dedi.

"3 bin ton yem dağıtıldı "

Depremin ardından özellikle hayvan yemine ulaşımda güçlük çekildiğini anımsatan Kıyas, alınan tedbirlerle ilgili şöyle konuştu:

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yem destekleriyle çiftçilerimize 3 bin ton yem dağıtımı gerçekleştirdik. Yine ahırı yıkılan çiftçilerimize de hem branda hem çadır olmak üzere 4 bin adet de branda, çadır dağıtımını gerçekleştirdik. Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı hayvanları ölen çiftçilerimize nakdi yardımda bulundu. Bunların icmallerini hazırladık, bakanlığımıza gönderdik. Büyükbaşa 500 lira, küçükbaşa 50 lira ödeme yapıldı. Yani 16 bin 100 çiftçimizin hesabına yaklaşık 60 milyon lira para geldi. Bunların icmalleri, icmallerin bakanlığa gönderilmesi, hesaplarının takip edilmesi gibi birçok iş ve işlemleri yaptık.

"Sen de taşın altına elini koyacaksın"

Kıyas, kentteki hasta hayvanların tedavisi noktasında da çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Palanlı Köyü Muhtarı Ömer Çil ise köyde 350 küçükbaş hayvanı olduğunu kaydetti.

Depremden sonra zor bir süreç geçirdiklerini dile getiren Çil, şöyle devam etti: