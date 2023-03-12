Adıyaman'da depremzede esnaf için prefabrik çarşı Depremlerden etkilenen Adıyaman'da esnaf geçici iş yerleri ile hayata tutunacak. Ekonominin çarkları döndükçe de şehirde yaşayanların morallerin yükselerek, hayata daha çok bağlanmaları hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Adıyaman'da iş yerleri yıkılan ya da hasar gören esnaf için "prefabrik çarşı"nın kurulum çalışmaları başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 11 il etkilendi.

İş yerleri kullanılmaz halde

Bu illerin arasında en fazla zarar görenlerden Adıyaman'da yıkılan 5 bin 826 binadaki çok sayıdaki iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Prefabrik çarşıda 300 iş yeri olacak

Kazanç kapıları kapalı kalan esnafın yeniden ekonomik gelir elde etmesi için ilk etapta 300'ün üzerinde iş yerini barındıran prefabrik çarşı kurulacak.

Geçici iş yerleri şehir merkezinde 5 noktada yer alacak

Kentte iş yerleri yıkılan ya da hasar gören esnaf, kardeş belediyelerin desteğiyle şehir merkezinde 5 noktada oluşturulacak geçici iş yerleriyle faaliyetlerini sürdürecek.

21 metrekare

Bu amaçla yapılan dükkanların büyüklükleri 21 metrekare olacak.

"Esnafın bir an önce hayatlarını devam ettirebilmeleri için iş yerlerine ihtiyacı var"

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremzedeler için çadır kent, konteyner kent ve konut yapımının eş zamanlı devam ettiğini söyleyerek, şunları kaydetti: