Adıyaman'da depremzede esnaf için prefabrik çarşı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Adıyaman'da iş yerleri yıkılan ya da hasar gören esnaf için "prefabrik çarşı"nın kurulum çalışmaları başladı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 11 il etkilendi.
İş yerleri kullanılmaz halde
Bu illerin arasında en fazla zarar görenlerden Adıyaman'da yıkılan 5 bin 826 binadaki çok sayıdaki iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Prefabrik çarşıda 300 iş yeri olacak
Kazanç kapıları kapalı kalan esnafın yeniden ekonomik gelir elde etmesi için ilk etapta 300'ün üzerinde iş yerini barındıran prefabrik çarşı kurulacak.
Geçici iş yerleri şehir merkezinde 5 noktada yer alacak
Kentte iş yerleri yıkılan ya da hasar gören esnaf, kardeş belediyelerin desteğiyle şehir merkezinde 5 noktada oluşturulacak geçici iş yerleriyle faaliyetlerini sürdürecek.
21 metrekare
Bu amaçla yapılan dükkanların büyüklükleri 21 metrekare olacak.
"Esnafın bir an önce hayatlarını devam ettirebilmeleri için iş yerlerine ihtiyacı var"
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremzedeler için çadır kent, konteyner kent ve konut yapımının eş zamanlı devam ettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:
5 nokta belirledik. İlk etapta 300'ün üzerinde iş yerinin yapımını planlıyoruz. İhtiyaca göre bu sayıyı artıracağız. İş yerleri az hasarlı ya da hasarsız esnafımızın da bir taraftan ticari hayata başlaması gerekiyor. Rekabet koşulunun oluşması noktasında dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Sandviç panel dedikleri yerinde imalatları yapılan konteyner benzeri ama daha estetik yapılar olacak. Kurulacak alanların konumları da güzel. Amacımız şehri ekonomik olarak canlandırmak. Böyle olmazsa şehir, şehir olmaktan çıkar. Sadece sosyal yardımlarla bu yük kalkmaz. O yüzden esnafımızın bir an önce hayatlarını devam ettirebilmeleri için iş yerlerine ihtiyaçları var."