Adıyamanlı depremzede çiftçiler, tütün ekimine başladı Kahramanmaraş merkezli depremden olumsuz etkilenen 11 ilin içinde Adıyaman da bulunuyor. Şimdilerde şehrin en önemli geçim kaynağı olan tütün ekimi zamanını kaçırmamak için yoğun bir mesai veriliyor.

Çiftçiler depremin yaralarını çalışarak ve üreterek atmak için kollarını sıvadı.

Bir yandan deprem bölgesine tarım desteği sunulmaya çalışılırken diğer yandan üreticiler de çalışarak acılarını hafifletmek istiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyamanlı çiftçiler, yeniden toprakla buluştu.

Adıyaman'da tütün ekimi başladı

Adıyaman'ın ana geçim kaynağı olan tütün toprakla buluşturuyor.

Depremlerden etkilenen bölgelere yapılan tarımsal desteklerle ayağa kaldırılmaya çalışılan depremzede üreticiler, yılda bir kez gelen ekim dönemini kaçırmamak için mücadele ediyor.

Adıyamanlı çiftçiler, kentin temel geçim kaynağı olan tütün tohumunu seralarda çimlendirerek toprakla buluşturuyor.

ÖTV desteği

Tarımsal üretimin devamlılığını sağlamaya çalışan afetzede çiftçiler, devlet tarafından deprem nedeniyle sağlanan ÖTV desteğiyle de açılan yaralarını sarma ümidiyle tütün ekimine yoğunlaşıyor.

"Adıyaman'ın can damarı"

Adıyaman Tütün Kooperatifi Başkanı Şevket Alagöz, kentin ekonomisinin can damarlarının başında tütünün geldiğini söyledi.

"Tohum atmak deprem nedeniyle gecikti"

Tohumun toprakla buluşturulmasında deprem nedeniyle gecikmelerin yaşandığını anlatan Alagöz, şöyle konuştu:

Asrın felaketinde maalesef adeta biz mahşerin provasını yaşadık. Adıyaman'da binlerce vatandaşımızı kaybettik. Biz memleketi terk etmeyeceğiz, Adıyaman'ı terk eden hemşehrilerimizi de geri memleketlerine davet ediyoruz. Biz öldüğümüz yerden dirileceğiz. Özellikle Adıyaman'ın tek gelir kaynağı olan tütünü yine biz üreteceğiz, yine yeşereceğiz. Hep birlikte Adıyaman'ı inşa edeceğiz, etmek zorundayız. Adıyaman'ın bundan başka şansı yok. Cumhurbaşkanımızın deprem sonrası özel tüketim vergi oranını yarıya düşürmesi çiftçimize yansıyacak, iyi bir motive ve Adıyaman'a gelir sağlayacaktır. Bunun yanında da başka iyileştirmelerin de olmasını Adıyaman çiftçisi ve üreticileri adına istiyoruz. Biz bu tür desteklerin devamını da bekliyoruz.

"Kazancımızın peşinde gideceğiz"

Çiftçilerden Erkan Gezer de depremde 23 yakınını kaybettiği için acılarının büyük olduğunu ifade ederek, her şeye rağmen hayata tutunmaya devam ettiklerini belirtti. Gezer, kazançlarının peşinde koşturduklarını kaydetti.

"Şu anda çimlenme dönemi"

Bu zor günlerin geçeceğine inandığını dile getiren Gezer, şunları söyledi:

Bizler köydeyiz, tütün ekiyoruz. Şu anda çimlenme dönemi, tütün ekip biçiyoruz, bir şekilde hayatımıza devam etmeye mecburuz, kazancımızın peşinden gideceğiz. Çok kaybımız var, hepimizin acısı büyük, yapacak bir şey yok. Bir afet yaşadık, inşallah bu günler geçecek. Unutulması zor ama yapacağımız bir şey yok, hayatımıza bakıyoruz. İnşallah güzel günler bizi bekliyor, hepimize geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın, başımız sağ olsun.

"Tütünü bir hafta geciktirirsek bütün emeğimiz boşa gidecek"

Üreticilerden Abuzer Yıldız da depremde 12 yakınını kaybettiğini belirtti. Yaklaşık 20 dönümlük arazide üretim yaptıklarını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

Burada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Çadırda yaşıyoruz, boş zamanlarımızda yakınlarımıza yardım ediyoruz. 20 dönümlük bir araziye ekim yapıyoruz. Şimdi bu tütünü bir hafta geciktirirsek bütün emeğimiz boşa gidecek.

Çiftçilerden Mehmet Demir ise 20 yakınını kaybettiği depremden sonra artık ekim çalışmalarına yoğunlaştıklarını ifade etti.

"Başka geçim kaynağımız yok"

Hasat dönemine kadar yapacakları işleri tek tek sıralayan Demir, "Adıyaman'ın geçimi zaten tütün, herkes tütünü ekiyor, bundan başka geçim kaynağımız yok. Bir şeyler yapmamız lazım. Kayıplarımız var, yine de çalışmak zorundayız." diye konuştu.