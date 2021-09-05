Afetlerde sigortalıların toplam hasar tutarı 200 milyon lirayı aştı

TSB, son dönemde yaşanan afetlerde hasar tutarının, 200 milyon lirayı geçtiğini belirtti.

Son dönemde yaşanan afetlerde, Rize ve Artvin'de 35 milyon lira Manavgat, Marmaris, Milas ve Bodrum’da 71 milyon lira Kastamonu, Sinop ve Bartın’da 107 milyon lira ile toplamda 213 milyon lira hasar tutarı belirlendi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, doğal afetlerin sigortalı varlıklar üzerinde oluşturduğu hasarın, gelişmekte olan ülkelerde toplam hasarın ortalama yüzde 3’ü civarındayken, gelişmiş olan ülkelerde bu oranın yüzde 45’lere kadar çıktığını bildirdi.

DOĞAL AFETLER DÜNYA İÇİN GİDEREK DAHA BÜYÜK BİR TEHDİT HALİNE GELİYOR

Doğal afetlerin dünya için giderek daha büyük bir tehdit haline geldiğinin tüm ülkeler tarafından kabul edildiğini ve afetleri önleyici tedbirler alınmasının yanı sıra sigorta sektörünü geliştirme çabalarının hızlandığını ifade eden Benli, şunları kaydetti:

"Ülkemizde de iklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda yaşanan dolu, sel ve yangın gibi afetler doğal olarak vatandaşlarımızın sigortaya olan ilgisini artırmaktadır.

İSTANBUL'DAKİ DOLU YAĞIŞI BİLİNCİN ARTMASINA NEDEN OLDU

Özellikle önceki yıllarda İstanbul’da yaşanan dolu yağışı sonrasında bu yönde bir bilinç artışı gördük. Vatandaşlarımız yaşanan dolu felaketiyle birlikte araçları için aldıkları kasko poliçelerinde dolu teminatını özellikle sorar duruma geldiler. Akabinde depremler sonrasında da aynı etkiyi gördük. Son dönemde yaşanan sel ve yangın felaketleri sonrası da aynı bilincin oluşacağı beklenmektedir. Ama asıl önemli olan bu bilincin kalıcı hale gelmesidir. Olaylar olduktan sonra sigortaya olan teveccühün ilerleyen dönemlerde maalesef azalmaya başlaması burada kalıcı etkinin artırılması açısından yapılacaklar olduğunu gösteriyor."





"SİGORTA ŞİRKETLERİNİN AVANS ÖDEMESİ YAPMASI MEMNUNİYETE YOL AÇTI"

Benli, afet yaşanan bölgelere sektör temsilcilerinin yaptığı ziyaretlerde sigorta şirketlerinin avans ödemesi yaparak gerek hayatın gerekse ekonomik faaliyetlerin normal seyrine dönmesine önemli katkılar sağladığının ve bu durumun önemli ölçüde memnuniyete yol açtığının görüldüğünü kaydetti.