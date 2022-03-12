Afetten zarar gören balıkçılara maddi destek

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan afetten zarar gören, 12 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerinin sahiplerine destekleme ödemesinde bulunulacak.

Sel felaketinin ardından hasar alan teknelerin onarımı için gerekli destekle ilgili karar çıktı.

Afetten zarar gören balıkçıların desteklenmesi kararı, 11 Ağustos 2021'de Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketi sonrasında, buralarda geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların kayıplarının telafi edilebilmesi için erilecek desteğin usul ve esasları belirlendi.

1.000 LİRADAN 1.450 LİRAYA KADAR DESTEK

Buna göre, bir defaya mahsus olmak üzere geçerli su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta kayıtlı balıkçı gemilerinden 0-4,99 metre olanlara gemi başına 1.000 lira, 5-7,99 metre olanlara 1.250 lira, 8-9,99 metre olanlara 1.350 lira, 10-11,99 metre olanlara da 1.450 lira destekleme ödemesi yapılacak.

DESTEKLEME ÖDEMELERİ TARIMSAL DESTEK BÜTÇESİNDEN

Karar kapsamındaki destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak Destekleme ödemeleri, tebliğlerle belirlenen ilgili birimler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda Ziraat Bankasına iletilmesiyle Bakanlık tarafından gerekli kaynağın bankaya aktarılmasından sonra yapılacak.

0,2 KOMİSYON KESİLECEK

Kararın uygulanmasına ilişkin Ziraat Bankasına, hizmetlerinden dolayı ödenen destekleme tutarının yüzde 0,2'si komisyon olarak ödenecek.

DESTEKLER HACİZ SORGUSUNA TAKILMAYACAK

Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Ödemelerin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak. Sahte belgeyle idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı gemisi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmayacak.