Afetzedelerin fatura ödemeleri, 3 ay ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'ta yaptığı açıklamasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde yaşayan vatandaşların elektrik faturaları ödemesinin 3 ay ertelendiğini duyurdu.

Karadeniz'in batısındaki Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından sel felaketi meydana geldi. Sel felaketinde 74 kişi hayatını kaybetti.

Tahliyelerin hızlandırıldığı bölgelerde, arama kurtarma çalışmaları da hızla devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, selin vurduğu Sinop'ta açıklamalarda bulundu.

ELEKTRİK FATURLARINA 3 AY ERTELEME

Dönmez, afet bölgesi ilan edilen bölgedeki vatandaşların 3 ay boyunca elektrik faturalarının erteleneceğini duyururken bu konuda herhangi bir yere kayıt yaptırmanın gerekli olmadığını söyledi.

"KASTAMONU'DA 110, SİNOP'TA 107 JENERATÖR DEVREDE"

Bakan Dönmez ayrıca "1221 trafo merkezi hasar aldı. Kastamonu'da 110 jeneratör, Sinop'ta 107 jeneratör devrede." dedi.