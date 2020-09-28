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Afrika, yatırıma en uygun 5 ülkesini belirledi

Afrika, yatırıma en uygun 5 ülkesini belirledi

Koronavirüs salgını da gözetilerek yapılan ekonomik konulu ankete göre Afrika'da yatırıma en uygun ülkeler "Fildişi Sahili, Kenya, Gana, Senegal ve Ruanda" olarak belirlendi.