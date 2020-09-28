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- Afrika, yatırıma en uygun 5 ülkesini belirledi
Afrika, yatırıma en uygun 5 ülkesini belirledi
Koronavirüs salgını da gözetilerek yapılan ekonomik konulu ankete göre Afrika'da yatırıma en uygun ülkeler "Fildişi Sahili, Kenya, Gana, Senegal ve Ruanda" olarak belirlendi.
- AA
- 28.09.2020 - 16:54
Türkiye yeni pazarlara açılmak isterken, Afrika ülkeleri ile sık sık bir araya gelmiş ve işbirliği olanakları değerlendirilmişti.
Afrika CEO Forumu'nda Afrikalı iş adamları, kıtada yatırıma en uygun ülkeler arasında Fildişi Sahili, Kenya, Gana, Senegal ve Ruanda'yı gösterdi.
AFRİKA'DA ŞİRKETLERİN YÜZDE 95'İ KORONAVİRÜSTEN YANA DERTLİ
Forum'da bu sene 150 büyük iş adamıyla gerçekleştirdiği ankette, kıtadaki şirketlerin yüzde 95'inin gelirlerinin koronavirüs salgınından olumsuz etkilendiği ifade edildi.
“SALGIN, AFRİKA'DAKİ TEKNOLOJİK DEĞİŞİME ETKİ EDECEK”
Ankette, iş adamlarının yüzde 85'i, salgının Afrika'daki teknolojik değişime etki edeceğini belirtirken, gıda, sağlık ve eğitim sektörlerinin geleceğe yönelik morallerinin daha yüksek olduğu ortaya konuldu.