Afrika'ya 10 ayda 15 milyar doların üzerinde ihracat

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Türkiye, dış ticarette kendisine yeni pazarlar bulmak için iş dünyasının Afrika kıtasında yaptığı ziyaret ve temaslarla ekonomi yönetiminin kurduğu üst düzey ilişkilerle Afrika'da önemli başarılar elde etti.

Türkiye, 2003'te Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi'ni benimserken, o tarihten bu yana Afrika kıtasına yönelik hayata geçirilen projeler ve yapılan iş birlikleri, kıta ile ticarete büyük katkı sağladı.

AFRİKA İLİŞKİLERİ "ORTAKLIK POLİTİKASI" ÇERÇEVESİNDE ELE ALINDI

Türkiye ayrıca 2013'ten itibaren Afrika ile ilişkilerini "Afrika Ortaklık Politikası" çerçevesinde ele aldı. Bu politikanın diplomatik ilişkilere yansıması olarak, Afrika ülkelerindeki büyükelçiliklerin sayısı 2003'te 12 iken 2024'te neredeyse 4 katına çıkarak 44'e ulaştı.

TİCARİ MÜŞAVİRLİKLERİNİN SAYISI ARTTI

Ayrıca, 2003'te 4 Afrika ülkesinde bulunan ticaret müşavirliklerinin sayısı 31'e çıkarıldı.

TİCARET YÜZDE 1,8 ARTTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı yılın 10 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 1,8 artarak 15,1 milyar dolara ulaştı.

Afrika'ya satışlar, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 7'sini oluşturdu. Kıta, Türkiye'nin bu dönemde ülke grupları bazında en fazla ihracat yaptığı 12 ülke grubu arasında 6'ıncı oldu.

Türkiye yılın 10 ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 79,9 milyar dolarlık, diğer ülkelere 24,3 milyar dolarlık, Orta Doğu ülkelerine 23,3 milyar dolarlık, Bağımsız Devletler Topluluğu'na 18,6 milyar dolarlık, diğer Avrupa ülkelerine 17,8 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

EN FAZLA İHRACAT MISIR'A

Ocak-ekim döneminde Afrika kıtasında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler, 2,9 milyar dolarla Mısır, 2,5 milyar dolarla Fas, yaklaşık 2 milyar dolarla Cezayir, 1,9 milyar dolarla Libya, 859,2 milyon dolarla Tunus, 514,5 milyon dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti, 482,1 milyon dolarla Nijerya, yaklaşık 343 milyon dolarla Cibuti, yaklaşık 313 milyon dolarla Gana, 301,1 milyon dolarla Senegal olarak belirlendi.

GÖNDERİLEN ÜRÜNLER

Sektörel olarak bakıldığında, söz konusu dönemde Afrika ülkelerine en fazla ihracatı 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2,3 milyar dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla çelik, 1,2 milyar dolarla otomotiv endüstrisi, 1,1 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörleri gerçekleştirdi.

AFRİKA'YA İHRACATTA İLK 10 (1 OCAK-31 EKIM / BİN DOLAR)

TİM verilerine göre, 2024'ün ocak-ekim döneminde Afrika kıtasında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler şöyle:

1.MISIR 2.872.400,46

2.FAS 2.500.160,77

3.CEZAYİR 1.977.496,11

4. LİBYA 1.949.116,28

5. TUNUS 859.212,64

6. GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 514.544,46

7. NİJERYA 482.111,84

8. CİBUTİ 342.986,70

9. GANA 312.975,25

10. SENEGAL 301.055,76