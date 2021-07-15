Afyonkarahisar Kurban Bayramı'nı termal turizmle karşılayacak

Afyonkarahisar'daki otellerin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, aldıkları rezervasyonlarda yüzde 100 doluluğa ulaşması bekleniyor.

Türkiye'de termal, gastronomi ve sağlık turizmiyle akla gelen Afyonkarahisar, Kurban Bayramı'nda da tercih ediliyor.

27 BİN YATAK KAPASİTESİ VAR

Yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste, yerli turistler hem tatil yapacak hem de şifalı sularda tedavi imkanı bulacak.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, termal turizmin başkenti Afyonkarahisar'ın, yılın 12 ayı boyunca hizmet verdiğini söyledi.

“1 TEMMUZ İTİBARIYLA REZERVASYONLAR ARTTI”

Normalleşme sürecinin başladığı 1 Temmuz itibarıyla Afyonkarahisar'daki termal otellerdeki rezervasyon sayılarının sürekli arttığını dile getiren Gümüşhan, şöyle konuştu:

"Salgın süresi boyunca misafirlerimiz, termal turizmi ve Afyonkarahisar'ı çok özlemişler. Bunu bizlere söyleyenler şimdi çok mutlular. Cumhurbaşkanımız da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Açıklamadan önce bizim Afyonkarahisar'daki otellerdeki doluluk oranımız yüzde 85-90'lar civarındaydı. Açıklamadan sonra, rezervasyon için gece gündüz gelen telefonlar daha arttı. Kalan yüzde 10-15'lik kısım da birkaç gün içerisinde tamamen dolacaktır. Kurban Bayramı'na yüzde 100 dolu bir şekilde girilecektir."

"TURİZMDE 2021 YILI AFYONKARAHİSAR İÇİN ALTIN BİR YIL OLACAK"

İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ndeki yeni turizm destinasyonunun termal turizme de hareketlilik kazandırdığına dikkati çeken Gümüşhan, şunları kaydetti:

"Turizmde 2021 yılı Afyonkarahisar için altın bir yıl olacak. Buraya gelen misafirlerimiz, Frigya'nın yanında Kocatepe, Mevlevihane ve alışveriş merkezlerinde gezip keyifli vakit geçirebilirler. Turizm çeşitliğimiz ve aktivite alanlarımız çok fazla. Özellikle, Hollanda, Belçika, Danimarka ve İngiltere başta olmak üzere yurt dışından da Afyonkarahisar'a ilgi yüksek. Hatta, Romanya ve Bulgaristan'dan araçlarıyla Antalya'ya giden turistler, birkaç gün de Afyonkarahisar'da konaklıyorlar. İlerleyen dönemlerde bölgemize yurt dışından daha çok turist geleceğine inanıyoruz."