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    Afyonkarahisar'da pidesinin fiyatını esnaf belirleyecek

    Ramazan ayı nedeniyle şehirler, pide fiyatlarını açıklamaya başladı. Afyonkarahisar'da ise pide fiyatına standart getirilmeyerek serbest bırakıldığı belirtildi.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 18:00
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    Afyonkarahisar'da pidesinin fiyatını esnaf belirleyecek

    Afyonkarahisar’da yaklaşan Ramazan ayı öncesinde pide fiyatlarının serbest bırakıldığı belirtildi. Böylelikle fırıncı ve pideci esnafı kendi fiyatını kendisi belerleyecek. Vatandaşlar da kendi keselerine uygun olanı tercih edecek.

    PİDE FİYATININ SERBEST BIRAKILDIĞINI ODA BAŞKANI DUYURDU

    Açıklamayı Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük yaptı. Yörük, bu yıl Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan pide fiyatlarının oda yönetimi olarak serbest bırakıldığını kaydetti.

    FIRINCI VE PİDECİLER FİYATI KENDİSİ BELİRLEYECEK

    Yumurtalı ve susamlı pide ile ilgili herhangi bir fiyat belirlemediklerini ifade eden Başkan Yörük, bu sene fırıncı ve pidecilerin Ramazan pidesini kendi belirleyecekleri rakamlardan satacaklarını kaydetti.

    pide


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