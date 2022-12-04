Afyonkarahisar'da sebze ve meyve fiyatı düştü, taze fasulyenin arttı

Afyonkarahisar'da sebze ve meyve fiyatı düştü, taze fasulyenin arttı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde pazar yerlerinde meyve ve sebze fiyatlarının düştüğü gözlemlenirken taze fasulyenin fiyatının artması gözlerden kaçmadı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde pazar yerlerinde kışlık sebze ve meyve fiyatları düşerken, taze fasulyenin fiyatı arttı.

Şuhut ilçesinde her cumartesi günü kurulan kapalı pazar yerinde kışlık sebze ve meyve fiyatları geriledi.

Taze fasulyenin fiyatın arttı

Taze fasulye 25-30 TL arasında satışa sunuldu.

"Fasulye, tarla sezonu bitip sera sezonu açıldığı için pahalı"

İHA'nın haberine göre, azar esnafı Fahrettin Kelhacıoğlu, "Türkiye genelinde fasulyede tarla sezonu bitmiş, sera üretimi başlamıştır. Çalı fasulye, Ayşe kadın fasulye şu an pazarın, halin en prim yapan ürünü." dedi.

















