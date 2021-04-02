Afyonkarahisar'da 70 firma tarafından yılda 125 ton üretimi yapılan lokum, 24 ülkeye ihraç ediliyor ve aynı zamanda yurt içinde tüketiliyor.

Fıstıklı, fındıklı, gül aromalı, meyveli, kahveli ve çikolatalı çeşitleri ile ünlenen Afyonkarahisar lokumu aynı sucuk gibi şehrin meşhur tatlarından.

"24 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, "Lezzetin de başkentiyiz diyoruz Afyonkarahisar olarak ve 2020 rakamları ile bizim 125 bin kilogram lokum üretimimiz var. Bu lokumun büyük bir kısmını da biz yurt dışına ihraç ediyoruz. Şu anda 24 ülkeye ihracatımız var. İhraç ettiğimiz ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunanistan'a, İngiltere'den Singapur'a ve Orta Doğu ülkelerine toplam 24 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bizim lokum ihracatı yapan firma sayımız da 8. İhracat yapan firma sayımız 8 ama kentte lokum üretimi yapan firma sayımız veya işletme sayımız da 70." dedi.

Afyonkarahisar'da yılda 125 ton lokum üretiliyor VİDEO