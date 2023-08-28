Afyonkarahisar’ın ihracatlık karpuz hasadı başladı
DHA

Afyonkarahisar’ın siyah inci çeşidi çekirdeksiz karpuzu, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde hasat edilmeye başlandı.

Karaadilli beldesinde karpuzun hasadında hareketlilik sürüyor.

Beldede üretimi yapılan siyah çekirdeksiz karpuzlar yurt dışına ihraç için paketlenerek hazırlanıyor.

Sözleşmeli üretim

Şuhut İlçe Tarım Müdürü Yavuz Arslan ve beraberindeki yetkililer, siyah inci çeşidi çekirdeksiz karpuzun sözleşmeli üretimi için yerel yöneticiler ve firma yetkililerinin katılımlarıyla istişare toplantısı düzenlendi.

İhracatlık karpuzda hasat dönemi başladı #3
Karaadilli beldesinde yurt dışına ihraç edilmek üzere siyah inci çeşidi karpuzun hasadı başladı

İhracat karpuz ile hareketlenecek

Siyah inci çekirdeksiz karpuzun hasadı, Afyonkarahisar'ın hareketliliğini artıracak.