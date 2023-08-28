Afyonkarahisar’ın ihracatlık karpuz hasadı başladı Yurt dışına göndermek için ekilen karpuz tarlalarında hasat zamanı başladı. Afyonkarahisarlılar, ihracata yönelik ürün toplamak üzere tarlalara indi.

DHA

Afyonkarahisar’ın siyah inci çeşidi çekirdeksiz karpuzu, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde hasat edilmeye başlandı.

Karaadilli beldesinde karpuzun hasadında hareketlilik sürüyor.

Beldede üretimi yapılan siyah çekirdeksiz karpuzlar yurt dışına ihraç için paketlenerek hazırlanıyor.

Sözleşmeli üretim

Şuhut İlçe Tarım Müdürü Yavuz Arslan ve beraberindeki yetkililer, siyah inci çeşidi çekirdeksiz karpuzun sözleşmeli üretimi için yerel yöneticiler ve firma yetkililerinin katılımlarıyla istişare toplantısı düzenlendi.

İhracat karpuz ile hareketlenecek

Siyah inci çekirdeksiz karpuzun hasadı, Afyonkarahisar'ın ihracat hareketliliğini artıracak.