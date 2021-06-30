Afyonkarahisar’ın Sultandağı kirazını bu yıl zamansız yağmurlar vurdu

Üreticiler, beklenen nisan ve mayıs ayı yağışlarının alınamaması, haziran ayında ise yaşanan aşırı yağışın kirazın dalında çatlamasına neden olduğunu belirtiyor.

Küresel iklim değişiklikleri tarım ürünlerinin rekoltesini etkilemeye devam ediyor. Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde yetişen ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına kadar ulaşan kirazı, bu yıl zamansız yağan haziran ayı yağmurları vurdu.

SULTANDAĞI KİRAZI DÜNYANIN EN KALİTELİ MEYVELERİ ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Dünyanın en kaliteli kirazları arasında gösterilen Sultandağı ilçesinde yetişin “Napolyon” cinsi kirazı, bu yıl yağışlar olumsuz etkiledi.

Sultandağı’nda yetişen Napolyon cinsi kirazın büyük bir çoğunluğunun Avrupa, Amerika, İngiltere ve Çin gibi ülkelere ihraç edildiği biliniyor.

"İSTEDİĞİMİZ VERİMİ ALAMADIK"

Bölgede uzun yıllardır ailesi ile kiraz yetiştiren Göksel Özkaya, hasat zamanının başladığını, ancak istedikleri verimi alamadıklarından dert yakındı. Özkaya, “Kirazları toplamaya başladık, inşallah güzel bir sezon geçiririz diye düşünüyoruz. Mevsimsel şartlardan dolayı bu sene rekoltemizde bayağı düşüş yaşanıyor. Yıllık 30 bin ton civarı kiraz üretimi var ve bunun yüzde 70’i ihracata gitmekte. Ama bu sene mevsimsel sıkıntılar yaşadık. Mart ve nisan aylarında beklenen yağışlar yaşanmadı geçen hafta ise meyve oluştuktan sonra yağan yağmurlar kirazımıza büyük zarar verdi. Şu anda yüzde 40-50 arasında kayba uğradık. Yağmurlardan dolayı kirazlarımızda çatlama oldu, bundan dolayı zararımız büyük.” diye konuştu.

“REKOLTEDE NEREDEYSE YARI YARIYA HASARLI ÜRÜN VAR”

Bir başka kiraz üreticisi Gökhan Özkaya ise bölgenin en önemli geçim kaynağının kiraz olduğunu hatırlattı. Bu sene don ve yağışlardan dolayı ürünlerde kayıp yaşadıklarını ifade eden Özkaya, şunları söyledi:

“Rekoltede neredeyse yarı yarıya hasarlı ürün var. Yani 100 kilogram ürün satacak bir kişi bu sene 50 kilogram satacak. Bu çiftçi için zor bir durum. Bu doğa olayları başka yerlerde de oluyor ama bu sene nisam ve mayısta yaşanan yağmurlar ürünün hem çatlamasına hem de çürümesine neden oldu.”

İHRAÇLIK KİRAZ BU YIL 8-11 LİRA ARASINDA SATILIYOR

Öte yandan ihraçlık kirazın bu yıl 8-11 lira arasında, yurt içi piyasaya verilen kirazın ise kilogramın 1,5-3 lira arasındaki fiyatlar arasında satıldığı öğrenildi. Ağaçlardan toplanan kirazların ise en fazla yüzde 30’luk kısmının ihracat kriterlerine uygun nitelikte olduğu, geri kalan kısmının ise iç piyasaya, fabrikalara verildiği kaydedildi.