Ağrı’da “5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi” kapsamında hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalarla, 50 yetiştiriciye hibe yoluyla 150 adet damızlık koç dağıtımı yapıldı.

Türkiye hayvancılık politikasını sürdürürken bazı projeler oluşturarak üreticiye zaman zaman hibe destekler veriyor.

Ağrı’da hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yapılan böyle bir proje kapsamında, yetiştiricilere 150 adet damızlık koç dağıtımı yapıldı.

“5 YILDA 750 BİN KOYUN PROJESİ”

Ağrı’da, “5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi” kapsamında vatandaşlara dağıtılan koyunların yanı sıra, Ağrı Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından damızlık koç dağıtımı yapıldı. Vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi üzerine Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi ile 150 damızlık koç, hibe yoluyla 50 yetiştiriciye dağıtıldı.

“ŞU ANA KADAR ÇİFTÇİLERİMİZE 20 BİN CİVARINDA ANAÇ KOYUN DAĞITTIK”

Damızlık koç dağıtım programına katılan Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, 5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi’nin önemli bir ayağının koç ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyleyerek, “Şu an bu proje kapsamında çiftçilerimize 20 bin civarında anaç koyun dağıttık. Yine bu projenin önemli bir ayağı koyun ve keçi dağıttığımız işletmelerin koç ihtiyacını karşılamak. Bu kapsamda da sağ olsunlar Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliğimiz büyük bir sorumluluk aldı. Özellikle bizim proje kapsamında destek verdiğimiz üreticilere koç vermeye başladık. Bugün burada 50 tane çiftçimize 3’er adet koç dağıtacağız. ” ifadelerine yer verdi.

Ağrı’da 150 damızlık koç yetiştiricilere dağıtıldı VİDEO