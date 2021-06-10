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    Ağrı'da altın ve gümüş rezervi tespit edildi

    Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.
    • AA
    • 10.06.2021 - 12:42
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    Ağrı'da altın ve gümüş rezervi tespit edildi

    Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

     

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