- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Ağrı'da altın ve gümüş rezervi tespit edildi
Ağrı'da altın ve gümüş rezervi tespit edildi
Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.
- AA
- 10.06.2021 - 12:42
Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...