Ağrı’da ayakkabıcılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor

El işçiliği ile yapılan ve ustalık isteyen meslekler, bir bir zamana ve teknolojiye yenik düşüyor. Onlardan birisi de şu anda siparişle ayakta kalmaya çalışan ayakkabıcılık.

Ağrı'da ayakkabı ustası Mehmet Nuri Mikail (40) zamana ve teknolojik yeniliklere rağmen atölyesinde dededen kalma 30 yıllık mesleğini ayakta tutmak için mücadele veriyor.

Ağrı'da yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Nuri Mikail, 10 yaşındayken çırak olarak başladığı mesleğinde 30 yılını geride bıraktı. Kurtuluş Caddesi üzerindeki iş yerinde, mesleğini yaşatmaya çalışan ayakkabı ustası Mikail; eskisi kadar rağbet görmeyen işlerinin bir de koronavirüs salgınıyla birlikte tam anlamıyla düştüğünü kaydetti.

“MESLEĞİ ÖĞRETECEK YENİ ÇIRAK YOK”

Kendisinden sonra bu mesleği yapacak yeni çıraklar bulamadığından dert yanan Mehmet Nuri Mikail, el işçiliği ile ayakkabı üretimi ve tamirinin devam etmesini istediğini ifade etti. Eskiden atölyesinde ayakkabı imalatı yaptığını ve siparişlere yetişemediğini dile getiren Mikail, şimdilerde ise sadece sipariş üzeri imalat yaptığını belirtti.

“BU MESLEK DEDEMDEN BİZE KALDI”

İşine olan bağlılığını ilk günkü gibi koruduğunu kaydeden Mikail, "Sabahın erken saatlerinde iş yerimi ilk günkü heyecanla açıyor, akşam geç saatlere kadar iş yerinde vakit geçiriyorum. 30 yıldır bu sektörün içindeyiz. Bu meslek dedemden bize kaldı. Dedem kuzenime öğretmişti, kuzenim de bana öğretti. Yıllardır sabahları iş yerimizi 07.30- 08.00 gibi açar, 21.00- 22.00 gibi kapatırız. Aslında yaptığımız iş çok güzel bir sektörde yer alıyor.

MESLEĞİ YENİ NESİLE ANLATAMIYORUZ

Hiç ölmeyecek güzel bir iş yapıyoruz ancak yeni nesil gençler, çalışırken üstleri ve elleri kirlendiği için maalesef bu işi yapmak istemiyor. Bu yüzden de mesleğimiz rağbet görmüyor." dedi.

“FABRİKASYON AYAKKABILARI BİZİM ÜRETİM YAPMAMIZIN ÖNÜNDE ENGEL”

Yıllardır içinde bulunduğu dede mesleğinin eskisi kadar ekonomik bir kazanç sağlamadığını vurgulayan Mehmet Nuri Mikail, ayakkabıların seri üretim olarak fabrikalarda üretilmesi nedeniyle sadece sipariş üzeri ayakkabı ürettiklerini söyledi.

Müşterilerinin genellikle 45 yaş ve üzeri olduğunu belirten Mikail, genç kesimden çok nadir müşterilerinin olduğunu kaydetti.