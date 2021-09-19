Yem fiyatları arttığı için hayvancılık ürünlerinin fiyatları artıyor. Devlet de silajlık mısır üretimini konusunda çiftçilere destek veriyor.

Ağrı'da devlet desteğiyle tarım alanlarını yaygınlaştıran Ağrı'daki çiftçiler, silajlık mısırda hasada başladı.

AĞRI'DA İLKBAHAR'DA 770 ÇİFTÇİYE SİLAJLIK MISIR TOHUMU DAĞILMIŞTI

Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yüzde 90 hibeyle hayata geçirilen "Yem Bitkileri Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında ilkbahar aylarında 770 çiftçiye 2 bin 400 çuval silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

YEM BİTKİLERİNİN BOYLARI 3 METREYE AŞIYOR

Aldıkları destekle yaz boyunca tarlalarda ekim yapan çiftçiler, büyük emeklerle yetiştirdikleri ve boyları yaklaşık 3 metreyi aşan yem bitkisini hasat etmeye başladı.

“HAYVANLARININ KIŞLIK YEM İHTİYACI KARŞILANACAK”

Makinelerle biçtikleri silajlık mısırları traktör ve kamyonlarla köylerine götüren üreticiler, stokladıkları bitkiyle hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılayacak.

Ağrı'da devlet destekli silajlık mısırın hasadına başlandı VİDEO



SİLAJLIK MISIR ALANI ÜÇ KATINA ÇIKTI

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, bu yıl çok sayıda tarımsal projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Vali Osman Varol ile sürekli çiftçilerle bir araya geldiklerini ifade eden Engin, "Ağrı'da 2020 yılında 6 bin dekar ekili silajlık mısır alanımız varken bu yıl hibe ve tohum desteğiyle 18 bin dekara çıkardık. Hayvancılık yapan yetiştiricilerimiz için çok önemli bir projedir." dedi.

“AĞRI HAYVANCILIK NOKTASINDA TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ İLLERİNDEN BİRİ”

Engin, Ağrı'nın hayvancılık noktasında Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Sahip olduğu 410 bin büyükbaş hayvan ve 1 milyon 400 bin civarındaki küçükbaş hayvan varlığıyla özellikle hayvancılık noktasında yoğun faaliyetin yürütüldüğü bir ildir. Bu sene de kurak geçti ve dolayısıyla çiftçilerimiz girdi noktasında bazı zorluklar ve handikaplar yaşadı. Bitkisel üretimi geliştirme kapsamında yaptığımız silajlık mısır projemiz çiftçiler için çok faydalı oldu." diye konuştu.

OLGUNLAŞAN ÜRÜNLERDE HASAT DEVAM EDİYOR

Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle çiftçilere korunga, İl Özel İdaresi desteğiyle de silajlık mısır tohumu dağıtıldığını belirten Engin, olgunlaşan bu ürünlerde hasadın devam ettiğini aktardı.

"BESİCİLERİN GİRDİ MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEYE GAYRET EDİYORUZ"

Engin, kentte bitkisel ürün çeşitliliğini artırmak için Valilik koordinesinde çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın özellikle girdi maliyetlerini düşürmeye gayret ediyoruz. Bunun yanında çiftçilerimizin bütçelerine de katkıda bulunmak istiyoruz. Bu tip projelerle çiftçimiz hem yeni bitkisel ürünlerle tanışıyor hem de bu manada kendilerine katkı sunmuş oluyoruz. İlimizde özellikle son bir yıldır Sayın Valimiz Osman Varol'un gelmesiyle birlikte tarım ve hayvancılıkla ilgili çok yoğun bir çalışma var. Teşkilat olarak sürekli sahadayız.

ÇİFTÇİNİN İHTİYACINI TESPİT EDİYORUZ

Çiftçinin ihtiyacını tespit ediyoruz ve buna yönelik projeler hazırlıyoruz. Hem Bakanlığımızdan hem de bütçe noktasında bize destek olabilecek kurum ve kuruluşlardan ve özellikle İl Özel İdaresi bütçesinden çiftçilerin ihtiyaçlarına göre proje çalışması yapıyoruz."

ÜRETİM GEÇEN YILA GÖRE 3 KAT ARTACAK

Çiftçilerden olumlu tepki aldıklarını aktaran Engin, silajlık mısırda dekar başına ortalama 7 ton verim beklediklerini ve üretimin geçen yıla göre 3 kat artacağını sözlerine ekledi.