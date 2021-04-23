Ağrı'nın kara ikliminde yetişmesi güç ürünler, jeotermal seralarda yeterli sıcaklık sağlandığı için yetişebiliyor. Bu sahalarda iş bulabilen kadın iş nüfusu da Doğu'nun istihdam algısını değiştiriyor.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde jeotermal kaynaklar üzerinde domates üretimi yapan seralar bölge ekonomisini kalkındırırken, kadınlara da iş hayatında daha aktif olmaları için istihdam sağlıyor.

OSB GÖÇÜ ÖNLÜYOR

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en doğusunda yer alan Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) var olan jeotermal enerjinin kullanılmasıyla önem kazanan seracılık, vatandaşların iş bulmak için farklı illere göç etmesinin önüne geçerken, bölgede yaşayan birçok kadına da ekmek kapısı oluyor.

Ağrı’da jeotermal seralar kadınlara iş kapısı oluyor VİDEO

DOMATES ÜRETİLİYOR

Hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düşmesine rağmen domates üretiminin yapıldığı seraların sıcaklığı ise jeotermal kaynaklar ile sağlanıyor.

“KADINLARI İŞ HAYATINA DAHİL EDİYORUZ“

Jeotermal kaynaklarla beslenen seralarda üretilen domateslerin iç pazarlama ile Türkiye’nin birçok iline gönderildiğini söyleyen Ziraat Mühendisi Yasemin Kaya, sera sayesinde bölgede iş bulmakta zorluk yaşayan kadınlara iş istihdamının sağlandığını belirterek, “12 ay boyunca üretim yapılmakta burada. Hava sıcaklığı kışın eksi 35 dereceleri buluyor. Ona rağmen otomasyon sistemine bağlı olarak gerçekleştirdiğimiz iklimlendirme ve sulamayı istediğimiz şekilde tutturabiliyoruz burada. Sadece içeride çalışan 40’a yakın personelimiz var. Kadın istihdamı sağlamak için çok sayıda kadın çalışanımız da var.

DOĞU’DA KADININ İŞ BULMASI ZOR

Özellikle Doğu bölgesinde kadınlar iş konusunda biraz sıkıntı yaşıyor. Sera bu nedenle kadınlar açısından da güzel bir yer. Kadınları iş hayatına dahil ediyoruz. Topraksız tarım yapıyoruz. Topraklı tarım olduğu zaman üretim alanının biraz daha kısa tutulması gerekiyor. Sıcaklıkta jeotermal kaynaklardan sağlanıyor. Yılda bin 700’e kadın tonaj elde etmekteyiz.

HEDEF İÇ PAZAR

İç pazarlama gerçekleştiriyoruz. İstanbul, Ankara, Mersin bazen de Antalya’ya kadar da domates gönderdiğimiz oluyor.” ifadelerine yer verdi.