Ağrı'da kursa gelen genç kızlar, çeyizlerini burada tamamladı

Ağrı’nın Yakınca köyünde yaşayan genç kızlar, katıldıkları el sanatları kursunda hem eğitim alıyor hem de bir yandan çeyizlerini hazırlıyor hem de kazanç sağlıyor.

Ağrı’nın merkeze bağlı Yakınca köyünde Ağrı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Geleneksel El Sanatları Kursu, köydeki genç kızlar boş vakitlerini değerlendirirken aynı zamanda bütçelerine katkı sunuyor.

15 ÖĞRENCİNİN ÇOĞU NİŞANLI

Kursa gelen ve çoğunluğu nişanlı kızlardan oluşan 15 öğrenci, eğitim aldıkları kurs hocalarıyla birlikte el sanatlarının yanı sıra sosyal aktivitelerde de bulunarak pandemi nedeniyle yaşadıkları stresi atıyor.

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“KIZLARIMIZ BURAYA GELİP KENDİ ÇEYİZLERİNİ HAZIRLIYOR”

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Geleneksel El Sanatları kursu hocası olarak görev yapan Kader Karaoğlan, çoğunlukla nişanlı kızların kursa geldiğini ve kursta öğrendikleri ile kendi çeyizlerini hazırladıklarını söyleyerek, “Şu an Halk Eğitim Merkezine bağlı Geleneksel El Sanatları kursunda çalışıyorum. 4 yıldır bu görevi yapıyorum. Kızlarımızın hemen hemen hepsi nişanlı. Kızlarımız buraya gelip kendi çeyizlerini hazırlıyorlar. Ben de onlara destek olmak amacıyla öğretiyorum.

SİPARİŞ ALIYORLAR

Burada sipariş alabiliyorlar. Aldıkları siparişlerle de ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Şu an kursumda 15 öğrencim var.” ifadelerine yer verdi.

"KURSA GELDİĞİM İÇİN MEMNUNUM"

Kursa gelen ve yeni nişanlı olan Esmanur Cebe ise kursta çeyiz hazırlığını yaptığını belirterek, “Ben yeni nişanlandım. Buraya kendi çeyizimi hazırlamak için geliyorum. Daha önceden de geliyordum. Geldiğim için de çok memnunum. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz.” dedi.