Ağrı'da kurulacak tesis, altın üretim hedefini destekleyecek

Altın Madencileri Derneği, Ağrı'da temeli atılan altın madeni tesisinin, ülkenin yıllık 100 ton hedefine ulaşılmasında önemli katkı sağlayacağını savundu.

Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin dış ticaret açığını azaltmak için altın potansiyelini ekonomiye kazandıracak yatırımların "stratejik" kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“GEÇEN YIL 25 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT YAPILDI”

Yüksek altın potansiyeline rağmen geçen yıl 25 milyar dolarlık ithalat yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, "Altına ilgi fazla olunca ithalatı için ödenen para da dış ticaret açığını artırıyor. Uluslararası standartlarda altın üretimi yapan işletmelere ve altın rafinerilerine sahibiz. Borsa İstanbul'da altının alım-satım ve ithalatını yöneten Kıymetli Madenler Piyasamız ve çok güçlü bir mücevher sektörümüz var." değerlendirmesinde bulundu.

2020’DE 42 TON ALTIN ÜRETİMİYLE EKONOMİYE 2 MİLYAR 400 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLANDI

Geçen yıl gerçekleştirilen 42 ton altın üretimiyle ekonomiye 2.4 milyar dolar katkı sağlandığını vurgulayan Yılmaz, üretilen altının 11.5 tonunun devlete vergi ve izin bedelleri olarak ödendiğini kaydetti.

TÜRKİYE'DEKİ ALTIN MADENCİLİĞİ ULUSLARARASI STANDARTLARDA

Türkiye'deki altın madenciliğinin Avrupa standartlarında yapıldığını aktaran Yılmaz, "Kanada, ABD, Avustralya, Finlandiya veya İsveç gibi gelişmiş ülkelerde altın nasıl aranıyor, nasıl çıkarılıyor, siyanürle nasıl ayrıştırılıyorsa ülkemizde de aynı teknoloji ve yöntemlerle yapılıyor. Hem çevreyi hem insan sağlığını koruyarak gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir madencilik nasıl yapılıyorsa biz de aynı şekilde yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.