Ağrı'da yeşil arı kuşunun beslenme anı fotoğraflandı

Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden yeşil arı kuşunun yusufçuk avı fotoğraf makinelerine yansıdı.

Doğanın kendi içindeki beslenme örgüsünde yusufcuk kuşunu avlayan yeşil arı kuşunun beslenme anı görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşayan onlarca kuş türünün arasında yeşil arı kuşu da yer alıyor.

Ekosistemin dengesi sürüyor

Bilimsel adı "merops superciliosus" olan kuş, böceklerle beslenerek ekosistemin dengesine ciddi anlamda katkı sağlıyor.

Milli parkta çalışma yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, yeşil arı kuşunun beslenme anlarını görüntüledi.

Avını aşama aşama yiyor

Karelerde yeşil arı kuşunun yakaladığı yusufçuk böceğini gagasında tutması, üzerinde durduğu telefon kablosuna vurarak öldürmesi ve yutması görülüyor.