Ağrı’dan mesleki eğitimi geliştirmek için proje

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda, “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürlerine tanıtıldı.

Mesleki eğitim, ülke ekonomisi için önemli bir dayanak. Ağrı ilinde de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalarla mesleki eğitimde bin okulu kapsayan bir hedef belirlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında video konferans yöntemiyle il genelinde proje için seçilen okullarla ilgili ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

İlk olarak proje tanıtımının yapıldığı toplantıda, projenin Ağrı’nın mesleki eğitimine sağlayacağı katkılar anlatıldı.

“BAŞARILI SONUÇLAR İÇİN İŞBİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET ETMEK GEREKİYOR”

Seçilen okullarımızda iyi sonuçlar elde ederek mesleki eğitimi kentte yukarıya çıkarmanın önemini vurgulayan Tekin, bu projenin yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri kapsadığını ve başarılı sonuçlar elde etmek için işbirliği için de hareket etmek gerektiğini dile getirdi.