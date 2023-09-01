Ağustos 2023 enflasyon beklentisi: Yüzde 7,2 TÜİK, 4 Eylül Pazartesi günü ağustos ayına ait enflasyon verisini açıklayacak. AA Finans'ın anketine göre ağustosta enflasyon aylık yüzde 7,32 ve yıllık olanak da yüzde 56,37 artacak.

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Türkiye'nin ağustos enflasyon verisi açıklanmadan önce finans kurumlarının yaptığı anketler beklentiyi ortaya koymaya başladı.

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 9,49 artış göstermişti.

Aylık enflasyon artış beklentisi: Yüzde 7,32

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin ortalama yüzde 7,32 artmasını bekliyor.

Beklentiler yüzde 2,40-9,20 aralığında

Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 9,20 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyon beklentisi: Yüzde 56,37

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.

2023 sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 65,51

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.