Ağustos 2023 işsizlik rakamı açıklandı Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 9,2'ye geriledi.

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Türkiye'de işsizlik oranı tek hanede kalmaya devam ediyor ve giderek azalıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayınladı.

Hanehalkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,4

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre bin kişi artarak 31 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 iken kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı yüzde 53,3

İş gücü 2023 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre 55 bin kişi azalarak 34 milyon 909 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde70,9 iken kadınlarda yüzde 36 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 17,2

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 17,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,3 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,1 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı yüzde 23

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puanlık artış ile yüzde 23 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,3 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,5 olarak tahmin edildi.

Temmuz ayı işsizlik verisi

İşsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında aylık 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişiye gerilemişti. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları: