Ağustos 2023 ödemeler dengesi açıklandı Ağustos 2023 Ödemeler Dengesi, TCMB tarafından açıklandı. Aylık cari açık verisinde, turizm kaynaklı gelirlerin etkisi ve dış ticaret açığının daralmasıyla birlikte ılımlı bir seyir izlendi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini aktardı.

Ağustos ayında cari işlemler hesabı 619 milyon ABD doları açık kaydetti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6 milyar 149 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 104 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 7 milyar 266 milyon ABD doları oldu. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 749 milyon ABD doları olarak kayıtlara geçti.

Birincil gelir dengesi kalemi 922 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 141 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 106 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları

Portföy yatırımları 880 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 131 milyon ABD doları net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 382 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 152 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 83 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 141 milyon ABD doları net artış, Türk Lirası cinsinden 121 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 20 milyon ABD doları net artış yaşadı.

Yurt dışından sağlanan krediler

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1 milyar 294 milyon ABD doları net kullanım, Genel hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 122 milyon ABD doları ve 679 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervler

Resmi rezervlerde bu ay 5 milyar 134 milyon ABD doları net artış oldu.

Ödemeler dengesi açığı beklentilerin altında kaldı

Veri açıklanmadan önce yapılan anketlerin beklentisi, cari işlemler hesabının ağustosta 820 milyon dolar açık vermesi yönündeydi.