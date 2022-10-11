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    Ağustos ayı ödemeler dengesi açıklandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB ağustos ayı ödemeler dengesi ağustosta 3,112 milyon ABD doları açık verdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 10:04
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    Ağustos ayı ödemeler dengesi açıklandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB ağustos ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.

    Bir önceki yılın ağustos ayında 1,075 milyon ABD doları fazla veren cari işlemler hesabı, bu ayda 3,112 milyon ABD doları açık kaydetti.  Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 40.889 milyon ABD doları oldu.

    Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

    "Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6.816 milyon ABD doları artarak 9.700 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu.

    Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 4.971 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 6.276 milyon ABD doları fazla verdi.

    Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 2.515 milyon ABD doları artarak 7.236 milyon ABD dolarına yükseldi. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 1.432 milyon ABD doları artarak 5.132 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

    Birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar, 152 milyon ABD doları azalarak 685 milyon ABD dolarına geriledi.

    İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 38 milyon ABD doları azalarak 37 milyon ABD doları olarak gerçekleşti."

     

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