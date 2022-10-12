Ağustos ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 1 arttı

TÜİK ağustos ayı sanayi üretimini yayınladı. Ağustosta sanayi üretimi aylık yüzde 2,4, yıllık ise yüzde 1 artış gösterdi.

Türkiye Ekonomi Modeli'nin önceliği olan büyümenin devam ettiğini gösteren verilerden biri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

TÜİK'in aktardığı ağustos ayı sanayi üretimi verilerine göre, Türkiye'de sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,4 arttı



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,8 artış gösterdi.



