Ağustos ayında 211 bin 389 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı TÜİK, ağustos ayına ait motorlu kara taşıtı sayısı, oranları, silindir hacimleri ve en fazla tercih edilen renk açıkladı.

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2024 tarihli Motorlu Kara Taşıtları'nın son durumunu yayınladığı istatistiklerle gözler önüne serdi.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,7'sini motosiklet, yüzde 31,3'ünü otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 27,5, özel amaçlı taşıtta yüzde20,0 artarken otomobilde yüzde 39,2, kamyonda yüzde 27,9, kamyonette yüzde 24,6, traktörde yüzde 18,9, minibüste yüzde 10,9 ve motosiklette yüzde 10,9 azaldı.

Böylece trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 23,6 azaldı.

Ağustos ayında 211 bin 389 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 azaldı

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 55,6, otobüste yüzde 32,4, minibüste yüzde 28,7, motosiklette yüzde 5,7 artarken otomobilde yüzde 26,2, kamyonette yüzde 26,2, traktörde yüzde 13,1 ve kamyonda yüzde 3,5 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, ağustos ayı sonu itibarıyla 30 milyon 469 bin 319 oldu.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,2'sini otomobil, yüzde 9,3'ünü motosiklet, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVRİ YAPILAN TAŞIT SAYISI

Ağustos ayında 935 bin 945 adet taşıtın devri yapıldı.

Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 65,6'sını otomobil, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 12,7'sini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİL SAYISI

Ağustos ayında 66 bin 210 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,7'si Renault, yüzde 9,9'u Fiat, yüzde 8,8'i Volkswagen, yüzde 6,4'ü Hyundai, yüzde 5,9'u Skoda, yüzde 4,8'i Peugeot, yüzde 4,6'sı Citroen, yüzde 4,6'sı Toyota, yüzde 4,5'i Opel, yüzde 4,0'ı Dacia, yüzde 4,0'ı Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Nissan, yüzde 3,1'i Audi, yüzde 2,7'si Ford, yüzde 2,5'i Honda, yüzde 2,5'i BMW, yüzde 2,2'si Kia, yüzde 2,1'i Chery, yüzde 1,5'i Volvo, yüzde 1,2'si Cupra ve yüzde 8,7'si diğer(2) markalardan oluştu.

8 AYDA TRAFİĞE KAYDA YAPILAN TAŞIT SAYISI

Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 749 bin 5 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,7 artarak 1 milyon 749 bin 5 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 2 azalarak 19 bin 624 adet oldu.

Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 729 bin 381 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 64,1'i benzin yakıtlı oldu.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin yüzde 64,1'i benzin, yüzde 13,9'u hibrit, yüzde 12,6'sı dizel, yüzde 8,3'ü elektrikli ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlıdır.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 901 bin 404 adet otomobilin ise yüzde 34,7'si dizel, yüzde 32,4'ü LPG, yüzde 29,9'u benzin, yüzde 2,0'ı hibrit ve yüzde 0,9'u elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

SİLİNDİR HACMİ

Ocak-Ağustos döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin yüzde 32,6'sı 1.300 ve altı, yüzde 22,2'si 1.401-1.500, yüzde 17,1'i 1.301-1.400, yüzde 13,0'ı 1.501-1.600, yüzde 6,1'i 1.601-2.000, yüzde 0,7'si 2.001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

OTOMOBİLLERİN ÇOĞU GRİ RENKLİ

Ocak-Ağustos döneminde kaydı yapılan otomobillerin 264 bin 742'si gri renklidir

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin yüzde 38,7'si gri, yüzde 25,8'i beyaz, yüzde 13,0'ı siyah, yüzde 11,2'si mavi, yüzde 6,1'i kırmızı, yüzde 2,8'i yeşil, yüzde 0,9'u turuncu, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,5'i kahverengi ve yüzde 0,4'ü diğer renklidir.