Ağustos ayında sigortalı çalışan ve iş yeri sayısı arttı

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’ne göre ağustos ayında sigortalı çalışan sayısı, yıllık olarak yüzde 6,9 oranında artarak 22,1 milyon olarak gerçekleşti.

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 111. sayısı yayınlandı. Ağustos ayında ücretli çalışan grubunda sene başından beri gözlenen artış eğiliminin devam ettiği, kamu sektöründe ise istihdam düzeyinin bir önceki aya göre gerilediği görüldü.

Sigortalı çalışanların yüzde 72,3’ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu (4/a) yıllık artış oranı yüzde 8,7 ile genel eğilimi belirleyici olurken, diğer gruplardaki artışlar daha sınırlı düzeyde yer aldı. Esnaf-çiftçi grubundaki (4/b) değişim yüzde 5 artış yönünde olmakla beraber, alt sınıflarda eğilimler farklılaştığı belirtildi. Bu dönemde esnaf sayısında yüzde 8,1 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 7,2 düşüş görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki yıllık artış ise yüzde 0,7 olarak görüldü.

İSTİHDAM ARTIŞINDA HİZMET SEKTÖRLERİ ÖNE ÇIKTI

İstihdam artışlarında hizmet sektörleri öne çıkarken, ana sektörlerdeki gelişmeler incelendiğinde ise en yüksek yıllık artışın yüzde 30,8 ile hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri sektöründe gerçekleştiği gözlendi.

EN HIZLI İSTİHDAM ARTIŞI KİLİS, ANTALYA VE MUĞLA’DA YAŞANDI

En hızlı istihdam artışı Kilis, Antalya ve Muğla’da gerçekleşirken, Kilis’te istihdam artışı yüzde 20,3 oldu. Kilis’in ardından en hızlı istihdam artışı yaşanan iller ise Antalya ve Muğla oldu. Salgın döneminde istihdamın önemli oranda daraldığı bu illerde yıllık istihdam artışları, sırasıyla, yüzde 19,7 ve yüzde 16,9 oranında gerçekleşti. Mardin’de yüzde 15,5 istihdam artışı görülürken, Osmaniye’de yüzde 14,6, Kahramanmaraş’ta yüzde 14,5 istihdam artışı yaşandı.

İŞ YERİ SAYISI YÜZDE 6,9 ARTARAK 2 MİLYON 40 BİN OLDU

Ağustos 2021’de Türkiye genelinde faaliyet gösteren iş yeri sayısı yüzde 6,9 artarak 2 milyon 40 bin oldu. 23 bin artış ile perakende ticaret sektörü iş yeri sayısı en fazla artan sektör olurken; bu sektörü, bina inşaatı, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı ile toptan ticaret sektörleri izledi.

İŞ YERİ SAYISI EN ÇOK İSTANBUL'DA ARTTI

Son bir yılda iş yeri sayısı tüm illerde artarken, iş yeri sayısı en çok artan il İstanbul (33 bin) oldu. İstanbul’u İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa takip etti.