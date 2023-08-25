Ağustos ayında üç sektörde güven endeksi geriledi TÜİK, bugün açıkladığı endekslerde inşaat, hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde ağustos ayında güvenin azaldığını açıkladı.

DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2023 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endeksi verilerini açıkladı.

Güven endeksi verilerine göre, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven azaldı.

Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 0,7 geriledi.

Güven endeksleri nasıl ölçülüyor?

İnşaat Sektörü Eğilim Anketi ile iş yeri üst yöneticilerinin; girişimin mevcut durum, son 3 aya göre durum değerlendirmeleri ile gelecek 3 aya ilişkin beklentileri ölçülüyor.

İnşaat Sektörü Güven Endeksine kaynak oluşturan anket, faaliyetleri kısıtlayan faktörler, sipariş düzeyi, çalışan sayısı, satış fiyatları, mevcut kaynaklarda bir değişiklik yapılmadan faaliyetleri arttırabilme durumu, sabit sermaye yatırımı ve belirsizlik konularına ilişkin soruları kapsıyor.