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    Ağustosta 346 milyar lirayı karttan çektirdik

    Koronavirüs salgınının değiştirdiği bir alışkanlığımız da kartlı ödemelerde yaşandı. Artık kredi kartı ya da banka kartı ile ödediğimiz rakamlar daha çok arttı.
    • 28.09.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 12:12
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    Ağustosta 346 milyar lirayı karttan çektirdik

    Artık toplumca cebimizde daha az para taşıyor ve ödemelerde nakit kullanıyoruz. Artık daha çok kartlardan para çektirerek ödemeleri yapar hale geldik.

    Kartlı ödemeler yüzde 125 arttı

    Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri de bu doğrultuda. Verilere göre ağustos ayında yapılan kartlı ödemeler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak 346 milyar liraya ulaştı.

    Bu ödemelerin 272,7 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 67,2 milyar lirasında banka kartları, 6,1 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

    En fazla kart ödemesi hava yollarında yaşandı

    Ağustos ayında kartlarla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 294 artış ve 11,2 milyar liralık ödemeyle hava yolları sektöründe gerçekleşti.

    Hava yolları sektörünü sırasıyla, akaryakıt istasyonları, konaklama, yemek, giyim ve aksesuar sektörleri takip etti.

    Ağustosta 346 milyar lirayı karttan çektirdik #1

    Ülkemizde 66,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor

    BKM'den ağustos ayı kartlı ödeme verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı sonunda Türkiye’de 93,8 milyon adet kredi kartı, 161,8 milyon adet banka kartı ve 66,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

    Ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 134 arttı

    AA'nın haberine göre, ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı da geçen yıla göre artarak yüzde 32’ye ulaştı ve her 3 lira kredi kartı ödemesinin 1 lirası ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.


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