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    Ağustosta 671 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

    Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ağustosta 671 firma için izin belgesi düzenledi.
    • 18.09.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 08:45
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    Ağustosta 671 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

    Ticaret Bakanlığı her ay farklı sayıda ve iş kolundaki firmaya dahilde işleme izin belgesi veriyor.

    Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    671 firmaya dahilde işleme izin belgesi

    Buna göre, ağustosta 671 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 11 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

    AA'nın haberine göer firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 32 oldu. Söz konusu ayda 2 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

    Ağustosta 671 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi #1


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