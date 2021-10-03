Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustos ayında 20 bin kişinin istihdamına yol açacak 927 yatırım teşvik belgesi düzenlediğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verdiği teşvik belgeleri istihdama hizmet ediyor. Bakanlığı’nın, ağustos ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

BELGE ALAN PROJELERİN YATIRIM TUTARI 20 MİLYAR LİRA OLDU

Bakanlığın yayınlanan ilanına göre, ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 16 milyar 955 milyon 19 bin 854 lira olarak hesaplandı.

YATIRIMLARIN KARŞILIĞINDA 30 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM YARATILDI

Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 909 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

İPTAL EDİLEN BELGELER

Öte yandan sabit yatırım tutarı 2 milyar 115 milyon 490 bin 751 lira olan ve 8 bin 56 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 183 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

215 YATIRIM TEŞVİK BELGESİNE TAMAMLAMA VİZESİ VERİLDİ

Bu dönemde 215 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 466 milyon 540 bin 724 lira, istihdam edilenlerin sayısı da 8 bin 146 oldu.