Ağustosta ihracat birim değer endeksi yüzde 5,9 arttı

TÜİK, ağustos ayına ait dış ticaret istatistiklerini yayınladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret Endeksleri'ni yayınladı.

Açıklanan verilere göre ihracat birim değer endeksi ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artış gösterdi.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,8, yakıtlarda yüzde 62,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 yükseldi.

İhracat miktar endeksi yüzde 6,8 arttı

İhracat miktar endeksi ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,6, yakıtlarda yüzde 39,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,7 artış gösterdi.

Dış ticaret haddi

İthalat birim değer endeksi yüzde 26 arttı. İthalat miktar endeksi yüzde 11,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 3,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1 arttı. Dış ticaret haddi 2022 yılı Ağustos ayında 73 olarak gerçekleşti.