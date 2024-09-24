Ağustosta Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 6,8 milyon oldu 2024 yılı Ağustos ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,47, Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 7,11 artış yaşandı. Türkiye'ye 8 ayda gelen yabancı ve yerli turist sayısı toplamı ise 40 milyonu geçti.

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Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ağustos ayı ile birlikte yılın ilk 8 ayında Türkiye'ye gelen turist sayılarını yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre, 2024 yılı Ağustos ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,47 oranında artış göstererek 6 milyon 825 bin oldu.

Ağustos ayında Türkiye’ye gelen 6 milyon 825 bin yabancı ziyaretçinin yüzde 4,06'sı olan 277 bini günübirlikçi oldu.

AĞUSTOSTA EN FAZLA TURİST GİRİŞİ YAPILAN İLLER

Ağustos ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il Antalya, İstanbul, Muğla, Edirne ve İzmir olarak açıklandı.

8 AYDA 35,8 MİLYON YABANCI TURİST GİRİŞ YAPTI

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’ye ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,11 artış göstererek 35 milyon 803 bin oldu.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’ye gelen 35 milyon 803 bin yabancı ziyaretçinin yüzde 2,97'si 1 milyon 64 bini günübirlikçi oldu.

AĞUSTOSTA EN FAZLA RUSLAR GELDİ

2024 yılı Ağustos ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 13,76 (939 bin 370) ile birinci, Almanya yüzde 12,93 (882 bin 703) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 9,79 (668 bin 79) ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi İran ve Polonya izledi.

TÜRKİYE'Yİ 8 AYDA EN FAZLA ZİYARET EDEN ÜLKELER

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. yüzde 12,71 (4 milyon 550 bin 588) ile birinci, Almanya yüzde 12,25 (4 milyon 385 bin 331) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 8,67 (3 milyon 102 bin 412) ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini İran ve Bulgaristan izledi.

8 AYDA EN FAZLA TURİST GİRİŞİ YAPILAN İLLER

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul Yüzde 34,27 (12 milyon 269 bin 603)

2-Antalya Yüzde 30,83 (11 milyon 39 bin 331)

3-Edirne Yüzde 9,39 (3 milyon 360 bin 250)

4-Muğla Yüzde 7,29 (2 milyon 610 bin 83)

5-İzmir Yüzde 3,29 (1 milyon 176 bin 774)

YERLİ TURİST SAYISI

Geçici verilere göre, 2024 yılı Ağustos ayında Türkiye’ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,83 (2 milyon 47 bin 294) değer ile bir artış kaydedildi.

Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 11,37 (2 milyon 247 bin 379) değerinde bir artış oldu.

8 AYDA GELEN TOPLAM TURİST SAYISI

2024 Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'yi ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 40 milyon 295 bin 979 oldu.