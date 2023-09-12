Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler bugün hesaplara yatırılıyor Destek verilen çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için ailelerine aylık ödeme yapılıyor.

AA

Bakıma muhtaç olan bireyler, aileleri yanında desteklenmeye devam ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 48,1 milyar lirayı aştığını belirtti.

İhtiyaç sahihlerine bu ay 4,3 milyar lira destek verilecek

Bu çalışmayla hanelere destek sağladıklarını bildiren Bakan Göktaş, ödemeleri bugün hesaplara yatıracaklarını, program kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 4,3 milyar lira destek vereceklerini kaydetti.

"Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz"

Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin, Ekim 2022'de Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatan Mahinur Özdemir Göktaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik tüketim desteğimizle de hanelerimize ödeme yapıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)