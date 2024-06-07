Aile Destek Programı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekiliyor ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın verdiği bilgilere göre, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanıyor.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin, Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Göktaş, açıklamasında, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdikleri destekle onların yanında olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Hanelere her ay düzenli destek sağlanıyor

Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiklerini ifade eden Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız.

"Bugüne kadar hanelere 84,3 milyar lira destek sağlandı"

Bu ay yapılacak 4 milyar lira ödemeyle, bugüne kadar hanelere 84,3 milyar lira destek sağladıklarını bildiren Bakan Göktaş, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine ulaştıklarını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)