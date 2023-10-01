Aile Destek Programı'ndan eylülde 4,36 milyar lira ödendi

AA

Sosyal açıdan bakımına destek verilmesi gereken kesimlere ayrılan ödenekler ilgili bireylerin banka hesaplarına aktarılmaya devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara eylül ayında sağlanan desteklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 4,36 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.

"Eylül ayında 4,36 milyar lira ödeme"

Türkiye Yüzyılı'nda güçlü sosyal yardım ve sosyal hizmet vizyonu çerçevesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, mesajında şu ifadeleri kaydetti:

Eylül ayında Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 4,36 milyar lira ödeme yaptık. Aile odaklı bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Evde Bakım Yardımı kapsamında 2,85 milyar lira ödeme yaptık. Eylül ayında 579 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık. Engelli ve yaşlı aylığı kapsamında 3,32 milyar lira, doğum yardımı kapsamında 23,6 milyon lira ödeme yaptık."