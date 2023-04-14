Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 'Evde Bakım Yardımı' ödemeleri başladı "Evde Bakım" ödemelerinin başladığı bilgisini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık bir yazılı açıklama ile bildirdi. Verilen bilgeye göre aylık 568 bin vatandaşa toplam 2 milyar 432 milyon lira ödeme yapılıyor.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2 milyar 432 milyon lira "Evde Bakım Yardımı"nın hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlar destekleniyor

Bakan Yanık, 2006 yılında başlatılan "Evde Bakım Yardımı" ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini belirtti.

Evde Bakım Yardımı 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldı

Yanık, 2023 ocak-temmuz dönemi için "Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirterek, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 568 bin vatandaşımız 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor." ifadelerini kullandı.