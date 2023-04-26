Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 431 sözleşmeli personel alacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni personel alımını duyurarak başvuru şekli ve şartlarını ortaya koydu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci başlıyor." diyerek, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayınlandığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 2’nci maddesine göre, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2431 sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden

Adaylar başvurularını 28 Nisan 2023-08 Mayıs 2023 tarihleri arasında son gün saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecek.

Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek.