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Ekonomi



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan evlilik kredisi uyarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan evlilik kredisi uyarısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik kredisi vadeden, kaynağı belli olmayan ve doğruluğu teyit edilmeyen sahte internet sayfalarına itibar edilmemesi konusunda uyardı.