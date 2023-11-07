Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan evlilik kredisi uyarısı geldi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bazı art niyetli kişilerin 'Aile ve Gençlik Bankası' adı altında evlilik kredisi vaadiyle sahte internet sayfaları üzerinden yönlendirme yaparak para topladığı belirtildi.
Bakanlığın ve yetkili diğer resmi kurumların internet sayfaları dışında, kaynağı belli olmayan ve doğruluğu teyit edilmeyen sahte internet sayfalarına itibar edilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, "Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfalarının ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı.
2 yıl geri ödemesiz kredi
Evlenecek gençlere iki yıl geri ödemesiz kredi verilmesini içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulmuştu.
Düzenlemeye göre yeni evleneceklere 48 ay vadeli kredi verilecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış